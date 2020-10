Roma, 25 ottobre 2020 - Cinque partite nell'ultima domenica di ottobre della Serie A. La quinta giornata prosegue in apertura con Cagliari-Crotone, protagoniste del lunch match, ma le gare di interesse per l'alta classifica arriveranno dalle 15. Dopo il ko dell'Atalanta, il successo dell'Inter a Genova e quello della Lazio in casa con il Bologna, alle 15 spicca il derby campano fra Benevento e Napoli. Stesso orario anche per Parma-Spezia. Alle 18 gara delicatissima per la Fiorentina, attesa dal confronto con l'Udinese. In notturna c'è la Juventus, che all'Allianz Stadium attende alle 20.45 il Verona. Lunedì il turno si chiuderà con Milan-Roma.

Cagliari-Crotone, le formazioni ufficiali

Cagliari (4-3-3): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Marin, Rog, Nandez; Sottil, Simeone, Joao Pedro. Allenatore: Di Francesco.

Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Luperto; Pereira, Molina, Cigarini, Benali, Reca; Messias, Simy. Allenatore: Stroppa.

Arbitro: Di Martino di Teramo.

In tv: Dazn.

Benevento-Napoli, le probabili formazioni (ore 15)

Benevento (4-3-3): Montipò; Maggio, Glik, Caldirola, Letizia; Ionita, Schiattarella, Dabo; Insigne R., Lapadula, Caprari. Allenatore: Inzaghi.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Bakoyoko, Fabian Ruiz; Politano, Mertens, Insigne L.; Osimhen. Allenatore: Gattuso.

Arbitro: Doveri di Roma.

In tv: Dazn.

Parma-Spezia, le probabili formazioni (ore 15)

Parma (4-3-1-2): Sepe; Laurini, Iacoponi, Gagliolo, Pezzella; Kucka, Brugman, Kurtic; Cyrpien; Karamoh, Gervinho. Allenatore: Liverani.

Spezia (4-3-3): Provedel; Sala, Terzi, Chabot, Bastoni; Deiola, Bartolomei, Pobega; Verde, Nzola, Gyasi. Allenatore: Italiano.

Arbitro: Marini di Roma 1.

In tv: Dazn.

Fiorentina-Udinese, le probabili formazioni (ore 18)

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Kouame, Callejon. Allenatore: Iachini.

Udinese (3-5-2): Nicolas; Becao, De Maio, Samir; Molina, De Paul, Arslan, Pereyra, Ouwejan; Okaka, Lasagna. Allenatore: Gotti.

Arbitro: Fourneau di Roma.

In tv: Sky Sport.

Juventus-Verona, le probabili formazioni (ore 20.45)

Juventus (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Demiral; Cuadrado, Arthur, Rabiot, Frabotta; Ramsey; Morata, Dybala. Allenatore: Pirlo.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Lovato, Empereur; Faraoni, Vieira, Ilic, Lazovic; Colley, Tameze; Di Carmine. Allenatore: Juric.

Arbitro: Pasqua di Tivoli.

In tv: Sky Sport.