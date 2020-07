Roma, 19 luglio 2020 - Trentaquattresima giornata di Serie A, il campionato è alla resa dei conti, a sole cinque giornate al termine non si fanno più calcoli, servono punti. Dopo la netta vittoria del Milan ieri sera sul Bologna per 5-1, e i due pareggi per 1-1 tra Verona-Atalanta e Cagliari-Sassuolo, nei tre anticipi, oggi in programma ci sono sei partite: Parma-Sampdoria alle 17.15, poi Brescia-Spal, Fiorentina-Torino, Genoa-Lecce e Napoli-Udinese alle 19.30. In serata la sfida dell'Olimpico tra Roma e Inter, alle 21.45. Domani chiude il turno il big match Juventus-Lazio.

Serie A, risultati e classifica



Parma-Sampdoria, segui la diretta dalle 17.15 (Dazn)

Formazioni ufficiali

Parma (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, Gagliolo, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Kulusevski, Caprari, Gervinho. All.D'Aversa.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Chabot, Murru; DePaoli, Thorsby, Ekdal, Jankto; Ramirez, Quagliarella. All. Ranieri

Arbitro: Calvarese di Teramo

Live

Brescia-Spal, segui la diretta dalle 19.30 (Sky Calcio)

Live

Fiorentina-Torino, segui la diretta dalle 19.30 (Dazn)

Live

Genoa-Lecce , segui la diretta dalle 19.30 (Sky Calcio)

Live

Napoli-Udinese, segui la diretta dalle 19.30 (Sky Calcio)

Live

Roma-Inter, segui la diretta dalle 21.45 (Sky Calcio)

Live

Juventus-Lazio (lunedì ore 21.45, Sky Calcio)