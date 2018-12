Roma, 26 dicembre 2018 - La Serie A come la Premier League. Anche il massimo campionato italiano scende in campo oggi, nel giorno di Santo Stefano (il boxing day degli inglesi), per la diciottesima giornata. Quarta partita senza gol per il Milan, che dopo il ko casalingo contro la Fiorentina non va oltre lo 0-0 nella trasferta del lunch time in casa del Frosinone. Con la formazione sempre in emergenza, ultimo forfait quello di Suso, i rossoneri non brillano al Benito Stirpe. L'occasione più grande per la squadra di Gattuso il palo colpito da Castillejo nel primo tempo. In classifica il Milan raggiunge momentaneamente la Lazio al quarto posto con 28 punti, 10 punti per il Frosinone.

Nei match delle 15 pareggio spettacolare a Bergamo dove l'Atalanta ferma la Juventus sul 2-2. Un'autorete, la doppietta di Zapata e infine il gol di Ronaldo: è questo il tabellino di una gara che vede la capolista della Serie A interrompere la serie di vittorie consecutive che durava dal 27 ottobre (ultimo pari in casa contro il Genoa per 1-1). Vincono Lazio e Parma fuori casa (su Bologna e Fiorentina), quindi successi casalinghi di Sampdoria (Chievo) e Cagliari (Genoa). Le reti di Luiz Felipe e poi nel finale di Lulic regalano a Simone Inzaghi e alla sua Lazio il personalissimo derby in famiglia con il fratello Pippo, sempre più in crisi con il Bologna. Grazie a questi tre punti, i biancocelesti rinsaldano la quarta posizione in classifica. I felsinei, invece, rimangono terz'ultimi.

Si interrompe in casa della Samp la striscia positiva per il Chievo di Di Carlo. I clivensi reggono un tempo, poi nella ripresa arrivano le reti di Quagliarella e Ramirez a spezzare l'equilibrio e regalare il quinto posto ai blucerchiati. Per l'attaccante napoletano si tratta del 138esimo gol in A, il 58esimo con la maglia della Samp come Montella, l'ottavo consecutivo. Dopo due vittorie di fila, si interrompe anche la striscia della Fiorentina. A decidere il match del Franchi, che permette ai ducali di tornare alla vittoria dopo quattro turni, è stata una rete di Inglese al 47' del primo tempo su indecisione difensiva di Vitor Hugo, poi espulso nella ripresa. Una rete di Farias nel recupero del primo tempo regala al Cagliari tre punti preziosi contro il Genoa. La squadra di Maran, grazie a questa vittoria, tocca quota 20 e supera in graduatoria proprio i rossoblù di Prandelli.

Termina 0-0 Spal-Udinese. La Roma riparte col Sassuolo e vince 3-1: reti di Perotti (rigore), Schick, Zaniolo e nel finale Babacar. Un buon Torino batte per 3-0 uno spento Empoli. Fra le mura amiche, la squadra granata si impone con merito grazie alle reti siglate nell'ordine da Nkoulo, De Silvestri e Iago Falque.

Nel posticipo serale tra Inter e Napoli, colpo di scena finale in pieno recupero: Lautaro Martinez ha deciso la vittoria nerazzurra sui partenopei per 1-0 a San Siro. Di certo il gol di Martinez rilancia l'Inter in zona Cesarini e trafigge il Napoli rimasto in dieci dopo l'espulsione di Koulibaly. Ancora una volta gli uomini di Spalletti colpiscono a tempo scaduto, conquistando tre punti il cui peso va oltre la classifica: serviva infatti ripartire dopo la beffa col Chievo, una vittoria necessaria per scacciare le polemiche degli ultimi giorni con il caso Nainggolan in primo piano. Il finale è infuocato, perché l'arbitro Mazzoleni espelle anche Insigne e il Napoli finisce in 9, scivolando a -9 dalla Juventus.

Frosinone-Milan 0-0 (0-0)

Frosinone (3-5-2) - Sportiello, Goldaniga, Ariaudo (30' st Salamon), Krajnc, Maiello, Chibsah, Crisetig, Ghiglione (28' st Zampano), Beghetto, Ciano, Pinamonti (34' st Ciofani). A disp. Molinaro, Salamon, Brighenti, Zampano, Soddimo, Cassata, Gori, Sammarco, Besea, Ciofani, Campbell, Bardi. All. Baroni.

Milan (4-4-2) - Donnarumma, Calabria (28' st Conti), Musacchio, Romagnoli, Rodríguez, Castillejo (28' st Laxalt), Kessié, Bakayoko, Calhanoglu, Cutrone, Higuaín. A disp. Conti, Abate, Simic, Zapata, Montolivo, Mauri, Torrasi, Halilovic, Laxalt, Tsadjout, Reina, Donnarumma. All. Gattuso.

Arbitro: Guida.

Ammoniti: Donnarumma (M), Ghiglione (F), Crisetig (F).

Il Milan continua a non segnare: è 0-0 a Frosinone

Reti: pt 2' aut. Djimsiti (A), 24' Zapata; st 11' Zapata (A), 33' Ronaldo (J).

Atalanta: Berisha; Djimsiti, Mancini, Masiello (40' st Barrow); Hateboer, Freuler, Pasalic (22' st Gosens), Castagne; Ilicic (32' st Pessina), Gomez; Zapata. A disp. Gollini, Rossi, Valzania, Reca, Tumminello, Peli, Kulusevski, Okoli, Del Prato. All. Gasperini.

Juventus: Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira (20' st Ronaldo), Emre Can, Bentancur; Dybala, Mandzukic, Douglas Costa (12' st Pjanic). A disp. Perin, Pinsoglio, Benatia, Rugani, Spinazzola, Kastanos. All. Allegri.

Arbitro: Banti di Livorno.

Note: espulso Bentancur (J) all'8' st per doppia ammonizione; ammoniti Freuler, Zapata, Mancini, Hateboer (A), Chiellini, Mandzukic (J).

Ronaldo entra e segna: la Juve in dieci fa 2-2 con l'Atalanta

RABBIA ALLEGRI - "Ho perso la pazienza. Mi girano le scatole, non sono di buon umore". Il pareggio a Bergamo non va giù a Massimiliano Allegri, arrabbiato per il 2-2 e il rosso a Bentancur. "Non parlo degli arbitri. Banti ha arbitrato bene, ma succedono cose... - ha aggiunto il tecnico bianconero -. Ci sono dichiarazioni pesanti di responsabili di società verso arbitri, si fa i moralizzatori e poi si fa così. Allora mi arrabbio anch'io, non va bene. Sono amareggiato... In Italia tanto non si migliorerà mai nonostante certe belle parole".

Allegri non fa nulla per nascondere il priprio fastidio, che sembra più per certe dichiarazioni fatte da presidenti (vedi Aurelio De Laurentiis) nei giorni scorsi che per il risultato (2-2) di oggi a Bergamo. "Non è carino, elegante, fare certe dichiarazioni - dice ancora l'allenatore della Juve -. Dobbiamo essere noi ad educare i tifosi. Se parlassi io, adesso, succederebbe un casotto. In Italia non si impara mai. Poi quando ci sono degli incidenti, ci lamentiamo se mettono in mezzo i bambini, e se i tifosi non vengono più allo stadio".

Bologna (3-5-2): Skorupski, Calabresi, Danilo, Helander, Mattiello (16' st Orsolini), Poli (38' st Destro), Nagy, Svanberg, Krejcì, Okwonkwo (20' st Palacio), Santander. (1 Da Costa, 29 Santurro, 3 Gonzalez, 4, De Maio, 6 Paz, 15 Mbaye, 35 Dijks, 5 Pulgar, 17 Donsah, 22 Destro, 24 Palacio). All.: F.Inzaghi.

Lazio (3-5-1-1): Strakosha, Felipe, Acerbi, Radu, Marusic, Milinkosvic-Savic (28' st Lukaku), Leiva, Alberto, Lulic, Correa (22' st Parolo), Caicedo (16' st Immobile). (23 Guerrieri, 24 Proto, 4 Patric, 13 Wallace, 15 Bastos, 25 Badelj, 32 Cataldi, 96 Murgia). All.: S. Inzaghi.

Arbitro: Pairetto di Nichelino.

Reti: nel pt 30' Felipe; nel st 45' Lulic. Angoli: 7-1 per la Lazio. Recupero: 0' e 3'.

Ammoniti: Calabresi, Palacio per proteste.

Simone batte Pippo al Dall'Ara: Felipe e Lulic affossano il Bologna

Bologna-Lazio, Inzaghi: "Quarto posto? Siamo ambiziosi"

Cagliari (4-3-1-2): Cragno 6.5; Srna 6, Pisacane 6.5, Ceppitelli 6, Padoin 6; Farago' 6, Cigarini 6 (42'st Bradaric sv), Barella 6.5; Joao Pedro sv (16'pt Ionita 6); Pavoletti 6, Farias 7 (28'st Sau 6). In panchina: Andreolli, Lella, Romagna, Pajac, Dessena, Cerri, Rafael, Aresti, Daga. Allenatore: Maran 6.5.

Genoa (3-5-1-1): Radu 6; Biraschi 6, Romero 5.5 (21'st Favilli 6), Criscito 5.5; Pereira 6, Hiljermark 5 (32'st Veloso 6), Sandro 5.5 (1'st Kouame' 6), Rolon 5.5, Lazovic 5.5; Bessa 5.5; Piatek 5.5. In panchina: Zukanovic, López, Spolli, Romulo, Omeonga, Pandev, Dalmonte, Marchetti, Vodisek. Allenatore: Prandelli 5.5.

Arbitro: Orsato di Schio 6.5.

Rete: 48'pt Farias.

Note: giornata soleggiata, terreno in buone condizioni.

Ammoniti: Romero, Rolon, Farias, Faragò, Cigarini, Piatek. Angoli: 4-4. Recupero: 3', 3'.

Fiorentina (4-3-3): Lafont, Milenkovic (39' pt Laurini), Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi, Benassi (9' st Gerson), Veretout, Edimilson (24' st Ceccherini), Chiesa, Simeone, Pjaca. (69 Dragowski, 33 Brancolini, 6 Norgaard, 16 Hancko, 14 Dabo, 21 Sottil, 28 Vlahovic, 77 Thereau, 19 Montiel). All. Pioli.

Parma (4-3-3): Sepe; Gazzola, Iacoponi, Bastoni, Gagliolo; Deiola, Stulac (1' st Scozzarella), Rigoni (30' st Barillà); Siligardi (42' st Gervinho), Inglese, Biabiany. (1 Frattali, 56 Bagheria, 18 Gobbi, 33 Dezi, 93 Sprocati, 9 Ceravolo, 10 Ciciretti). All. D'Aversa.

Arbitro: Fabbri di Ravenna.

Reti: nel pt 46' Inglese Angoli. 9-2 per la Fiorentina. Recupero: 2' e 4'.

Ammoniti: Milenkovic, Rigoni, Pezzella, Laurini, Babiany, Gerson, Inglese, Deiola per gioco scorretto. Espulso: al 21' st Vitor Hugo per fallo da ultimo uomo. Spettatori: 31.767, per un incasso di 487.858 euro.

Reti: Quagliarella (S) al 2', Ramirez (S) al 13' st.

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Sala, Andersen, Colley, Murru; Praet (Jankto dal 42' st), Ekdal, Linetty; Saponara (Ramirez dal 1' st); Caprari (Defrel dal 30' st), Quagliarella. All. Giampaolo.

Chievo (3-4-1-2): Sorrentino; Bani, Cesar, Barba; Leris, Obi (Hetemay dal 14' pt(, Radovanovic, Jaroszynski (De Paoli dal 18' st); Kiyine (Giaccherini dal 26' st); Stepinski, Meggiorini. All. Di Carlo.

Arbitro: Giua di Olbia

Note: Ammoniti Andersen (S), Cesar (Ch), Ramirez (S).

Roma (4-2-3-1): Olsen 6; Florenzi 6, Manolas 6.5, Fazio 6, Kolarov 6; Cristante 6.5, Nzonzi 6, Under 6, Zaniolo 7 (19' st Pastore 6), Perotti 6.5 (23' st Kluivert 6), Schick 7 (31' st Dzeko 6). In panchina: Mirante, Fuzato, Marcano, Karsdorp, Juan Jesus, Lu. Pellegrini, El Shaarawy. Allenatore: Di Francesco 6.5.

Sassuolo (4-3-3): Consigli 6.5; Marlon 5.5, Lemos 5 (1' st Lirola 6), Ferrari 5, Dell'Orco 5.5; Bourabia 5, Magnanelli 5.5, Djuricic 5.5 (13' st Di Francesco 6); Berardi 6, Babacar 6, Brignola 5.5 (19' st Locatelli 6). In panchina: Pegolo, Satalino, Magnani, Peluso, Sensi, Matri, Trotta. Allenatore: De Zerbi 5.

Arbitro: Giacomelli di Trieste 6.

Reti: 8' pt Perotti (rig), 23' pt Schick, 14' st Zaniolo, 46' st Babacar.

Note: serata serena, terreno in buone condizioni. Ammoniti Florenzi; Ferrari. Angoli: 8-5. Recupero: 4', 3'.

Roma, tris al Sassuolo: i giallorossi vincono e convincono

Spal: Gomis; Bonifazi, Cionek, Felipe; Lazzari (22' st Costa), Schiattarella, Missiroli, Valoti (30' st Dickmann), Fares; Floccari (40' st Paloschi), Petagna. A disp. Poluzzi, Milinkovic-Savic, Simic, Vicari, Viviani, Luiz, Valdifiori, Antenucci, Moncini. All. Semplici.

Udinese: Musso; Opoku, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana (34' st Barak), Mandragora, De Paul, D'Alessandro; Pussetto, Lasagna. A disp. Scuffet, Nicolas, ter Avest, Wague, Pezzella, Machis, Pontisso, Balic, Micin, Vizeu. All. Nicola.

Arbitro: Doveri di Roma.

Note: ammoniti Schiattarella (S), De Paul, Mandragora (U).

Marcatori: pt 44' Nkoulou; st 4' De Silvestri, 30' Iago Falque.

Torino (3-4-3): Ichazo; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Rincon (st 34' Lukic), Baselli (st 25' Meité), Ola Aina; Iago Falqué (st 35' Berenguer), Zaza, Belotti. A disp. Rosati, Gemello, Lyanco, Soriano, Ansaldi, Damascan, Edera, Parigini, Bremer. All. Mazzarri.

Empoli (3-5-2): Provedel; Veseli, Silvestre (st 10' Rasmussen); Di Lorenzo, Krunic, Bennacer, Traoré (st 17' Zajc), Antonelli; Mraz (st 5' La Gumina), Caputo. A disp. Terracciano, Brighi, Mchedlidze, Rodriguez, Acquah, Pasqual, Untersee, Capezzi, Ucan. All. Iachini.

Arbitro: Maresca.

Note. Espulso al 44' st Krunic per proteste. Ammoniti: Rincon (T), Veseli, Silvestre, Di Lorenzo (E).

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, de Vrij, Skriniar, Asamoah; Borja Valero (19' st Vecino), Brozovic, Politano, Joao Mario (38' st Martinez 7), Perisic (29' st Keita); Icardi.

In panchina: Padelli, Vrsaljko, Gagliardini, Ranocchia, Dalbert, Candreva.

Allenatore: Spalletti.

Napoli (4-4-2): Meret; Callejon, Albiol, Koulibaly, Mario Rui (33' st Ghoulam); Zielinski, Allan, Hamsik (24' pt Maksimovic), Fabian Ruiz; Insigne, Milik (25' st Mertens).

In panchina: Ospina, Karnezis, Malcuit, Verdi, Ounas, Luperto, Hysaj, Rog, Diawara.

Allenatore: Ancelotti.

Arbitro: Mazzoleni di Bergamo.

Rete: 46' st Martinez.