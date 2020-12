Roma, 20 dicembre 2020 - La Juve negli anticipi del sabato ha lanciato 4 squilli a Parma, trascinata da Cristiano Ronaldo, oggi - nell'ambito della 13esima giornata del campionato di Serie A - tocca alla capolista Milan e all'Inter seconda: le milanesi sono chiamate a risponedere ai campioni d'Italia. I rossoneri affrontano il Sassuolo (Reggio Emilia, ore 15), i nerazzurri invece riceve a San Siro lo Spezia (ore 15). Il programma è aperto alle 12.30 da Torino-Bologna. In programma anche Benevento-Genoa, Cagliari-Udinese, Atalanta-Roma (alle 18) e in serata Lazio Napoli. Come vediamo un cartellone di grande rilievo con tanti big match. Prima di Natale sarà in programma un altro turno infrasettimanale.

