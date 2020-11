Roma, 30 novembre 2020 - La nona giornata del campionato di calcio Serie A si chiude oggi con due posticipi: alle 18.30 Torino-Sampdoria e alle 20.45 Genoa-Parma. Con il Milan in fuga a 23 punti, 5 in più sulle seconde Inter e Sassuolo, si giocano le ultime due partite del turno tra formazioni in cerca di riscatto.

Calendario e risultati - Classifica

A Torino i granata, dopo successo dell'Udinese sulla Lazio a Roma, non possono permettersi passi falsi. In panchina mancherà ancora il tecnico Marco Giampaolo, bloccato dal Covid, al suo posto il vice Francesco Conti che recupera per la gara Andrea Belotti e Simone Verdi. "Il Gallo" in attacco con Zaza. Tra le fila dei blucerchiati invece torna il capitano Fabio Quagliarella. Dopo tre ko consecutivi, due in campionato più derby di Coppa Italia, il tecnico Claudio Ranieri un cambio di rotta. Tornano in difesa Tonelli e Augello.

In serata a Marassi il Genoa, carico per il successo nella stracittadina, riceve la visita del Parma, in un match già dal sapore di salvezza. In casa rossoblu peseranno le tante assenze: Perin, Biraschi, Cassata, Criscito, Zappacosta e Melegoni. Davanti Maran punta sui gol della speranza Scamacca. Anche il Parma ha bisogno di punti, l'allenatore dei ducali Liverani però vede la squadra in crescita: "Sono molto fiducioso".

Torino-Sampdoria, segui la diretta delle ore 18.30

Probabili formazioni

Torino (3-5-2): Sirigu; Lyanco, N’Koulou, Bremer; Singo, Meite, Rincon, Linetty; Ansaldi; Zaza, Belotti. Allenatore: Giampaolo.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Ramirez, Quagliarella. Allenatore: Ranieri.

In tv: Sky Calcio.

Live

Genoa-Parma, segui la diretta dalle ore 20.45

Probabili formazioni

Genoa (4-3-1-2): Marchetti; Ghiglione, Zapata, Bani, Pellegrini; Lerager, Rovella, Badelj; Zajc, Pandev; Scamacca. Allenatore: Maran.

Parma (4-3-1-2): Sepe; Gagliolo, Alves, Osorio, Iacoponi; Grassi, Scozzarella, Kurtic; Kucka; Gervinho, Inglese. Allenatorea: Liverani.

In tv: Sky Calcio.

Live