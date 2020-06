Bologna, 27 giugno 2020 - Tre appuntamenti per il sabato di serie A valido per la ventottesima giornata. Dopo la vittoria della Juventus (4-0) sul Lecce, il programma oggi viene aperto alle 17.15 dalla sfida del Rigamonti fra Brescia e Genoa. Alle 19.30 il secondo match di giornata fra Cagliari e Torino. In notturna (21.45) la partita più attesa, quella fra Lazio e Fiorentina.

Incontro delicato in chiave salvezza fra Brescia e Genoa. Le rondinelle hanno assoluto bisogno di vincere per reimpossessarsi di un minimo di speranza in chiave salvezza. Lopez si affida a Donnarumma e Torregrossa per l'attacco. Il Genoa, dopo i quattro schiaffi rimediati contro il Parma, ci riprova in trasferta senza l'infortunato Criscito. Anche in casa del Grifone previste novità in attacco, dove scalpitano Sanabria e Iago Falque. Alle 19.30 alla Sardegna Arena confronto fra bomber in Cagliari-Torino. Da una parte Joao Pedro e dall'altra Belotti. All'Olimpico poi torna in campo la Lazio. Dopo il ko subito in rimonta con l'Atalanta, la squadra di Inzaghi ospita la Fiorentina. Assenze pesanti da una parte e dall'altra: dalla spoda biancoceleste Luiz Felipe, Leiva, Lulic e Cataldi. In casa viola non ci sono gli squalificati Caceres e Chiesa. Possibile Caicedo dal primo minuto nella Lazio, mentre Iachini potrebbe scegliere Cutrone al posto di Vlahovic.

Novità, Spadafora annuncia: "In chiaro gol e azioni salienti di tutta la Serie A"

Serie A, risultati e classifiche

Brescia-Genoa, segui la diretta live dalle 17.15

In tv: Sky Sport (canali 202 e 251)

Cagliari-Torino, segui la diretta live dalle 19.30

In tv: Sky Sport (canale 202)

Lazio-Fiorentina, segui la diretta live dalle 21.45

In tv: Dazn (canale Dazn1)