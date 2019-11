Roma, 24 novembre 2019 - Messi alle spalle i tre anticipi del sabato, tocca alle altre squadre della Serie A 2019/20 scendere in campo per il consueto turno domenicale, valevole per la 13a giornata. Le sfide di ieri hanno regalato numerose emozioni con le reti che non sono mancate. Il match delle 15 ha visto la Juventus ottenere un'importante vittoria esterna a Bergamo (1-3) che ha permesso così ai bianconeri di mantenere la testa della classifica grazie alle reti di Higuain (2) e Dybala. Pareggio a San Siro tra Milan e Napoli (1-1) con entrambe le squadre che non sono riuscite, dunque, a porre fine alle rispettive crisi nonostante un match pirotecnico. Successo esterno, infine, per l'Inter di Conte che ha regolato il Torino con un netto 3-0 che permette ai nerazzurri di continuare l'inseguimento alla Juventus capolista. Per quanto riguarda le sfide di oggi, si parte alle 12.30 con il derby emiliano tra Bologna e Parma mentre alle 15 si giocano tre match in contemporanea: Sassuolo-Lazio, Roma-Brescia e Verona-Fiorentina. Alle 18 è il momento di Sampdoria-Udinese, seguita alle 20.45 dal posticipo tra Lecce e Cagliari. Domani la chiusura di giornata con la sfida tra Spal e Genoa.

Sassuolo-Lazio, segui la diretta dalle 15

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Romagna, Marlon, Kyriakoupoulos; Locatelli, Obiang, Magnanelli; Djuricic, Caputo, Boga. Allenatore: De Zerbi.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. Allenatore: Inzaghi.

Arbitro: Chiffi di Padova

In tv: Sky Sport 253

Roma-Brescia, segui la diretta dalle 15

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Diawara; Zaniolo, Pastore, Mkhitarian; Dzeko. Allenatore: Fonseca.

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Ndoj; Romulo; Torregrossa, Donnarumma. Allenatore: Grosso.

Arbitro: Di Bello di Brindisi

In tv: Sky Sport Serie A, Sky Sport 252

Verona-Fiorentina, segui la diretta dalle 15

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Empereur, Gunter; Faraoni, Amrabat, Pessina, Lazovic; Verre, Zaccagni; Di Carmine. Allenatore: Juric.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Badelj, Zurkowski, Dalbert; Chiesa, Ribery. Allenatore: Montella.

Arbitro: Giua di OlbiaIn tv: DAZN

Sampdoria-Udinese, segui la diretta dalle 18

Sampdoria (4-4-2): Audero; Depaoli, Ferrari, Colley, Murru; Linetty, Vieira, Ekdal, Jankto; Quagliarella, Gabbiadini. Allenatore: Ranieri.

Udinese (3-5-2): Musso; Opoku, Troost-Ekong, Nutyinck; Larsen, Mandragora, Jajalo, De Paul, Sema; Nestorovski, Lasagna. Allenatore: Gotti.

Arbitro: Pairetto di Nichelino

In tv: Sky Sport Serie A

Lecce-Cagliari, segui la diretta dalle 20.45

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Meccariello, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Majer; Mancosu; Lapadula, La Mantia. Allenatore: Liverani.

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lykogiannis; Ionita, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. Allenatore: Maran.

Arbitro: Mariani di Aprilia

In tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A