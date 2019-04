Roma, 20 aprile 2019 - Serie A tutta (o quasi) in campo al sabato, visto lo stop per Pasqua. Fa eccezione Napoli-Atalanta, che si giocherà alle 19 del lunedì dell'Angelo. Ad aprire la 32esima giornata sarà l'anticipo delle 12.30 Parma-Milan, con i rossoneri divisi tra la corsa per l'Europa e la nuova sfida di mercoledì contro la Lazio per la Coppia Italia. E proprio la Lazio, rilanciata dal successo nel recupero di campionato contro l'Udinese, è pronta a rimettersi in corsa: ha il turno più facile giocando in casa contro il già retrocesso Chievo e la squadra di Simone Inzaghi non può fallire. La gara dell'Olimpico è tra le sei che prenderanno il via alle 15 e vedranno impegnate diverse protagoniste nella corsa salvezza: Bologna-Sampdoria, Cagliari-Frosinone, Empoli-Spal, Genoa-Torino e Udinese-Sassuolo.

Riflettori puntati però soprattutto sul serale: alle 18 c'è in programma Juventus-Fiorentina, alle 20.30 Inter-Roma. Alla Signora manca un solo punto per vincere lo scudetto e, dopo l'addio alla Champions League ad opera dell'Ajax, in casa bianconera c'è sicuramente voglia di festeggiare. Al Meazza invece Spalletti incontra il suo passato per blindare il terzo posto, mentre la formazione giallorossa, che appare in lenta ripresa, vuole continuare a restare incollate alle big e alla quarta casella della classifica, distante solo un punto.

Parma-Milan, segui la diretta

Formazioni ufficiali

Parma (5-3-2): Sepe; Gazzola, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Dimarco; Kucka, Scozzarella, Barillà; Gervinho, Ceravolo. Allenatore D’Aversa

Milan (4-3-3): Donnarumma; Conti, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini. Allenatore Gattuso

🔴⚫️ Here's how we line up for today's match in Parma

L'11 rossonero per #ParmaMilan@BioscalinITA pic.twitter.com/mt83Pak0lg — AC Milan (@acmilan) 20 aprile 2019

Arbitro: Guida di Torre Annunziata

Bologna-Sampdoria, segui la diretta dalle 15

Probabili formazioni

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Calabresi, Danilo, Lyanco, Mbaye; Dzemaili, Pulgar; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. Allenatore Mihajlovic.

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Sala, Andersen, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Defrel, Quagliarella. Allenatore Giampaolo.

Arbitro: Mariani di Aprilia.

In tv: diretta su Sky Sport, canale 254

Cagliari-Frosinone, segui la diretta dalle 15

Probabili formazioni

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Srna, Klavan, Ceppitelli, Lykogiannis; Faragò, Cigarini, Ionita; Birsa; Joao Pedro, Pavoletti Allenatore Maran

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano; Paganini, Sammarco, Maiello, Valzania, Beghetto; Ciano, Pinamonti. Allenatore Baroni

Arbitro: Abisso di Palermo

In tv: diretta su Sky Sport (numero 253 del satellite, 384 del digitale terrestre)

Empoli-Spal, segui la diretta dalle 15

Probabili formazioni

Empoli (3-5-2): Dragowski; Veseli, Maietta, Nikolau; Di Lorenzo, Krunic, Bennacer, Traore, Dell'Orco; Oberlin, Caputo. Allenatore Andreazzoli

Spal (3-5-2): Viviano; Cionek, Vicari, Bonifazi; Lazzari, Schiattarella, Kurtic, Murgia, Costa; Petagna, Antenucci. Allenatore Semplici

Arbitro: Rocchi di Firenze

Genoa-Torino, segui la diretta dalle 15

Probabili formazioni

Genoa (4-4-2): Radu; Pereira, Romero, Zukanovic, Criscito; Lerager, Radovanovic, Rolon, Lazovic; Sanabria, Kouame'. Allenatore Prandelli

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; Aina, Lukic, Rincon, Baselli, Ansaldi; Berenguer, Zaza. Allenatore Mazzarri

Arbitro: Doveri di Roma

Lazio-Chievo, segui la diretta dalle 15

Probabili formazioni

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Badelj, Luis Alberto, Durmisi; Immobile, Caicedo. Allenatore Inzaghi

Chievo (4-3-1-2): Semper; Depaoli, Bani, Andreolli, Barba; Leris, Rigoni, Hetemaj; Kiyine; Vignato, Stepinski Allenatore Di Carlo

Arbitro: Chiffi di Padova

Udinese-Sassuolo, segui la diretta dalle 15

Probabili formazioni:

