Roma, 9 novembre 2019 - Il sabato di serie A (diretta su Quotidiano.net) si apre con il poker del Torino a Brescia, asfaltato dalle doppiette di Belotti (due rigori) e Berenguer. Dopo ben sei turni, i granata ritrovano la gioia dei tre punti. Esordio da incubo invece per Fabio Grosso sulla panchina delle Rondindelle. L'Inter batte 2-1 in rimonta il Verona. Hellas in vantaggio al 19° del primo tempo grazie al rigore realizzato da Verre. Nella ripresa, al 20°, colpo di testa vincente di Vecino per l'1-1 nerazzurro. Al 38° l'Inter ribalta il risultato con un gran destro a giro di Barella.

La squadra di Conte torna così, almeno per una notte, in vetta alla classifica di Serie A con 31 punti, 2 in più della Juventus impegnata domani sera all'Allianz Stadium contro il Milan; resta fermo a quota 15 il Verona in nona posizione.

Ora tocca a Napoli-Genoa. Nell'anticipo del venerdì il Sassuolo ha battuto il Bologna per 3-1. La domenica prenderà il via con Cagliari-Fiorentina alle 12.30. Alle 15 sarà la volta di Lazio-Lecce, Sampdoria-Atalanta e Udinese-Spal. Parma-Roma alle 18.

La classifica della Serie A

Tabellino

Reti: pt 19' rig. Verre (V); st 20' Vecino (I), 38' Barella (I).

Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Lazaro (40' st D'Ambrosio), Vecino, Brozovic, Barella, Biraghi (18' st Candreva); Lukaku, Lautaro Martinez (36' st Esposito). A disp. Padelli, Berni, Ranocchia, Godin, Dimarco, Sensi, Borja Valero, Fonseca, Vergani. All. Conte.

Verona: Silvestri; Rrahmani, Gunter, Empereur; Faraoni, Amrabat, Pessina, Lazovic; Zaccagni (5' st Tutino), Verre (18' st Henderson); Salcedo (39' st Stepinski). A disp. Berardi, Radunovic, Dawidowicz, Bocchetti, Lucas Felippe, Wesley, Adjapong, Danzi, Pazzini. All. Juric.

Arbitro: Valeri.

Note: ammoniti Brozovic, Martinez, Barella (I), Zaccagni (V).

Napoli

Genoa

Tv: Dazn

Marcatori: 17' e 26' su rig. Belotti (T), 75' e 81' Berenguer (T).

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Magnani, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek (60' Donnarumma); Aye (84' Zmrhal), Balotelli (46' Martella). A disposizione: Alfonso, Gastaldello, Mangraviti, Morosini, Ndoj. Allenatore: Grosso.

Torino (3-5-1-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Aina, Rincon, Lukic (66' Laxalt), Meitè, Ansaldi (78' De Silvestri); Verdi (61' Berenguer); Belotti. A disposizione: De Silvestri, Djidji, Edera, Lyanco, Millico, Rosati, Ujkani. Allenatore: Mazzarri.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.

Note: Espulso Mateju (B) al 41' per doppia ammonizione. Ammoniti: Cistana, Magnani, Tonali (B); Ansaldi, Lukic, Meitè (T).