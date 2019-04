Roma, 14 aprile 2019 - La Serie A 2018 -2019 torna con la trentaduesima giornata. Negli anticipi di sabato stop per la Juventus, che battuta a Ferrara dalla Spal, non ha potuto festeggiare il suo ottavo scudetto consecutivo (Ma i bianconeri potrebbero comunque fare festa oggi, se il Chievo battesse il Napoli). Sempre ieri la Roma di Ranieri ha piegato di misura l'Udinese, e in serata lo scontro diretto per la Champions è andato al Milan, che grazie a un rigore di Kessie ha mandato al tappeto la Lazio.

Oggi nel match delle 12.30 si affrontano Torino e Cagliari. I granata inseguono un posto in Europa, mentre i sardi rischiano di rilassarsi con 36 punti in classifica, cioè la quasi certa salvezza.

Nel pomeriggio alle 15 ci sono tre match, tre derby: Fiorentina-Bologna, le emozioni nel classico dell'Appennino; Sampdoria-Genoa, l'emozionante stracittadina della Lanterna; infine la sfida della via Emilia tra Sassuolo-Parma, delicata per entrambe.

Alle 18 scenderanno in campo Chievo e Napoli, con i tifosi della Juve spettatori interessati, che non potranno fare a meno di tifare per i veronesi: se i partenopei perdono la Signora vince l'ottavo scudetto consecutivo.

Infine in serata alle 20.30 Frosinone-Inter. Nerazzurri in cerca di punti per la Chempions, ma ciociari con l'acqua alla gola per la salvezza, oggi ultima possibilità.

Domani chiude la 32esima giornata alle 20.30 il match tra Atalanta e Empoli.

Serie A, risultati e classifica

Torino-Cagliari, segui la diretta

Formazioni ufficiali

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Meite, Rincon, Baselli, Ansaldi; Berenguer, Zaza. Allenatore: Mazzarri.

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Padoin, Klavan, Pisacane, Pellegrini; Faragò, Cigarini, Ionita; Barella; Joao Pedro, Pavoletti Allenatore: Maran.

Arbitro: Irrati di Pistoia.

In diretta tv dalle 12.30 su DAZN.



Fiorentina-Bologna, segui la diretta dalle 15

Probabili formazioni

Fiorentina (3-5-2): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo; Chiesa, Benassi, Edimilson Fernandes, Veretout, Biraghi; Simeone, Muriel. Allenatore: Montella.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Lyanco, Danilo, Dijks; Pulgar, Dzemaili; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. Allenatore: Mihajlovic.

Arbitro: Giacomelli di Trieste.

Diretta tv dalle 15 su Sky Sport 253. Streaming sulla piattaforma Skygo.

Sampdoria-Genoa, segui la diretta dalle 15

Probabili formazioni

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Sala, Colley, Andersen, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Defrel. Allenatore: Giampaolo.

Genoa (4-4-2): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito; Lerager, Radovanovic, Rolon, Lazovic; Pandev, Kouamè. Allenatore: Prandelli.

Arbitro: Calvarese di Teramo.

Diretta tv dalle 15 su Sky Sport Serie A e Canale 252. Streaming sulla piattaforma Skygo.

Sassuolo-Parma, segui la diretta dalle 15

Probabili formazioni

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Ferrari, Demiral, Rogerio; Duncan, Sensi, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga. Allenatore: De Zerbi.

Parma (5-3-2): Sepe; Gazzola, Bastoni, Iacoponi, Gagliolo, Dimarco; Kucka, Scozzarella, Barilla'; Ceravolo, Siligardi Allenatore: D'Aversa.

Arbitro: Piccinini di Forlì.

Diretta tv dalle 15 su DAZN.

Chievo-Napoli, segui la diretta dalle 18

Probabili formazioni

Chievo (5-3-2): Sorrentino; Depaoli, Cesar, Andreolli, Barba, Kiyne; Giaccherini, Rigoni, Hetemaj; Vignato, Pellissier. Allenatore: Di Carlo.

Napoli (4-4-2): Ospina; Malcuit, Chiriches, Koulibaly, Ghoulam; Ounas, Zielinski, Fabian, Verdi; Milik, Insigne Allenatore: Ancelotti.

Arbitro: La Penna di Roma.

Diretta tv dalle 18 su Sky Sport 1 e Sky Calcio 251. In streaming su Skygo.

Frosinone-Inter, segui la diretta dalle 20.30

Probabili formazioni

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano; Paganini, Maiello, Chibsah, Valzania, Beghetto; Ciano, Pinamonti. Allenatore: Stellone.

Inter (4-3-1-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Miranda, Asamoah; Vecino, Borja Valero; Politano, Nainggolan, Perisic; Martinez. Allenatore: Spalletti.

Arbitro: Massa di Imperia.

Diretta dalle 20.30 su Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno. In streaming sulla piattaforma Skygo.

Atalanta-Empoli, segui la diretta lunedì dalle 20.30

Tutti i risultati di sport in tempo reale