Roma, 3 aprile 2019 - Torna in campo la serie A. Il turno infrasettimanale del massimo campionato, che ieri ha visto l'ennesima vittoria della Juventus (0-2 in casa del Cagliari) con Kean ancora grande protagonista e il pareggio per 1-1 tra Milan-Udinese, continua con Empoli-Napoli (match in programma alle ore 19). I partenopei si presentano in Toscana per chiudere il discorso qualificazione Champions con qualche ammaccatura dovuta agli infortuni, ma sicuramente con il morale alle stelle dopo la schiacciante vittoria di domenica scorsa contro la Roma. I padroni di casa, dal canto loro, sono chiamati all'impresa per tenere ancora viva la corsa salvezza.

Serie A, dirette, risultati e classifiche

Il clou della 30esima giornata si disputerà però a partire dalle 21, quando si giocheranno Frosinone-Parma, Genoa-Inter, Roma-Fiorentina, Spal-Lazio e Torino-Sampdoria. Fari puntati su Marassi, dove tornerà finalmente in campo Icardi a due mesi dallo strappo con i nerazzurri. Spalletti ha annunciato che l'argentino sarà tra i titolari. "C'è stato un confronto che ora mette Icardi nelle condizioni di essere d'aiuto alla squadra - ha spiegato il tecnico -. Ora c'è bisogno del sudore, c'è bisogno di essere dentro la squadra. Se messo da solo Icardi non vale niente, se ha la squadra dietro vale più di Messi e Ronaldo messi insieme. Ma dentro la squadra, non da solo".

Sotto la lente anche la partita dell'Olimpico, con i giallorossi chiamati a una prova d'orgoglio e i viola a caccia di una vittoria che manca da quasi due mesi. Sotto la Mole, invece, Toro e Samp si giocano una grossa chance di restare in lotta per l'Europa. Sfida con ambizioni diverse quella del 'Paolo Meazza': la Lazio cerca i tre punti per continuare a far sentire il fiato sul collo alle milanesi in chiave Champions League, la Spal sogna il successo tra le mura amiche per fare un ulteriore passo avanti verso l'obiettivo salvezza.

Domani infine si disputeranno le ultime due gare: Sassuolo-Chievo (alle 19) e Atalanta-Bologna (alle 21)

Empoli-Napoli, segui la diretta dalle 19

Probabili formazioni

Empoli (3-5-2): Dragowski; Maietta, Silvestre, Dell'Orco; Di Lorenzo, Traore, Bennacer, Krunic, Pajac; Caputo, Farias. Allenatore Andreazzoli.

Napoli(4-4-2): Meret; Malcuit, Makismovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Zielinski, Verdi; Ounas, Milik. Allenatore Ancelotti.

Arbitro: Doveri di Roma

In tv: diretta su Dazn

Frosinone-Parma, segui la diretta dalle 21

Probabili formazioni

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Zampano, Chibsah, Maiello, Valzania, Beghetto; Ciano, Pinamonti. Allenatore Baroni

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bastoni, Gagliolo, Dimarco; Kucka, Scozzarella, Barilla'; Siligardi, Schiappacasse, Sprocati. Allenatore D'Aversa

Arbitro: Manganiello di Pinerolo

In tv: diretta su Dazn

Genoa-Inter, segui la diretta dalle 21

Probabili formazioni

Genoa (4-4-2): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic, Pezzella; Lerager, Radovanovic, Bessa, Lazovic; Sanabria, Kouamè. Allenatore Prandelli.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Miranda, Skriniar, Asamoah; Gagliardini, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. Allenatore Spalletti.

Arbitro: Mariani di Aprilia

In tv: diretta su Dazn

Roma-Fiorentina, segui la diretta dalle 21

Probabili formazioni

Roma (4-3-3): Mirante; Santon, Marcano, Jesus, Kolarov; Zaniolo, Nzonzi, Cristante; Kluivert, Schick, Perotti. Allenatore Ranieri.

Fiorentina (4-3-1-2): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Mirallas; Simeone, Muriel. Allenatore Pioli.

Arbitro: Massa di Imperia.

In tv: diretta su Sky Sport 1 e Sky Calcio 2

Spal-Lazio, segui la diretta dalle 21

Probabili formazioni

Spal (3-5-2): Viviano; Bonifazi, Vicari, Felipe; Lazzari, Schiattarella, Valdifiori, Murgia, Fares; Petagna, Floccari. Allenatore Semplici

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Lulic; Immobile, Caicedo. Allenatore Inzaghi

Arbitro: Guida di Torre Annunziata

In tv: diretta su Sky Sport Serie A e Sky Calcio 4

Torino-Sampdoria, segui la diretta dalle 21

Probabili formazioni

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Baselli, Rincon, Lukic, Ansaldi; Zaza, Belotti. Allenatore Mazzarri.

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Beresyznski, Colley, Andersen, Murru; Jankto, Praet, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Defrel. Allenatore Giampaolo.

Arbitro: Maresca di Napoli.

In tv: diretta su Sky Calcio 3