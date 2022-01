Roma, 22 gennaio 2022 - Tre partite compongono il programma di oggi in Serie A. Dopo il successo del Verona sul Bologna, pari senza reti tra Genoa e Udinese. Inter-Venezia alle 18 e Lazio-Atalanta alle 20.45 per chiudere gli anticipi del sabato della ventitreesima giornata. In attesa del big match Milan-Juventus di domani, l'Inter vuole andare in fuga ed ha ghiotta una occasione a San Siro contro un Venezia che, nonostante gli otto casi Covid accertati, cerca punti per la salvezza. Argomento salvezza invece per il Genoa, alla prima con il nuovo allenatore Blessin in panchina. Sfida dal sapore di Champions fra Lazio e Atalanta, con i bergamaschi toccati pesantemente da casi di positività al Covid. Queste tutte le ultime notizie e le probabili formazioni di oggi.

Genoa-Udinese 0-0

Inter-Venezia: probabili formazioni e tv

Lazio-Atalanta: probabili formazioni e tv

Squalificato Cataldi, come regista Sarri punta su Lucas Leiva.Sempre out per infortunio Acerbi e Pedro. Atalanta decimata dal Covid: sono 7 i calciatori positivi. La società non ha diffuso i nomi dei positivi, ma le ultime notizie parlano di assenza certa per Hateboer, de Roon, Ilicic, Malinovskyi, Koopmeiners, Pasalic, Muriel e gli infortunati Zapata e Gosens. Lazio-Atalanta sarà in diretta tv dalle 20.45 su Dazn e Sky Sport.

Lazio (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Maehle, Pessina, Freuler, Pezzella; Zappacosta, Miranchuk; Piccoli. Allenatore: Gasperini.

Arbitro: Sozza di Seregno.

