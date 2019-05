Roma, 12 maggio 2019 - La 36esima giornata di Serie A torna in campo oggi, domenica, alle 12.30 con Torino-Sassuolo. I granata inseguono un posto in Europa e potrebbero trovare un Sassuolo che non ha più nulla da chiedere a questo campionato. Alle 15 Frosinone-Udinese: i friulani cercano la salvezza, quella che i ciociari non potranno più raggiungere, e anche qui i giochi sembrano prevedibili. Discorso simile, sempre alle 15, per Sampdoria-Empoli. I toscani, in zona retrocessione, giocheranno per cercare di uscire dal tunnel, mentre i liguri sembrano ormai in vacanza.

Alle 18 c'è SPAL-Napoli, anche qui la sfida ha pochi stimoli: ferraresi già salvi e partenopei sicuri del secondo posto.

In serata, alle 20.30, big match tra Roma e Juventus. All'Olimpico arriva la Signora, già campione e con un occhio al mercato. Invece ai giallorossi, all'inseguimento della zona Champions, e con Milan (+3) e Inter (+4) vicine, i tre punti servono come l'ossigeno, mentre i bianconeri pensano alla prossima stagione.

Ieri il campionato è stato testimone dell'ennesima bella prestazione dell'Atalanta che ha battuto il Genoa 2-1, e così facendo si proietta sempre più al terzo posto, in Champions. Nella sfida delle 18 la Lazio ha avuto la meglio sul Cagliari per 2-1. Sardi ancora senza la salvezza matematica. Alla sera il Milan vince 1-0 al 'Franchi' contro la Fiorentina. A segno Calhanoglu al 36' del primo tempo. Rossoneri a 62 punti, al quinto posto, a meno uno dall'Inter (che ha una partita in meno).

Torino-Sassuolo, segui la diretta dalle ore 15

Formazioni ufficiali

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Lukic, Meitè, Ansaldi; Berenguer, Baselli; Belotti. Panchina: Ichazo, Rosati, Singo, Bremer, Millico, Damascan, Zaza, Falque. Allenatore: Mazzarri.

Sassuolo (4-3-3) Consigli; Lirola, Demiral, Ferrari, Peluso; Duncan, Magnanelli, Bourabia; Sensi, Djuricic, Boga. Panchina: Pegolo, Rogerio, Lemos, Marlon, Matri, Sernicola, Odgaard, Babacar, Di Francesco, Locatelli, Adjapong, Brignola. Allenatore: De Zerbi.

Arbitro: Giacomelli di Trieste.

In tv la diretta sarà su DAZN.



Frosinone-Udinese, segui qui la diretta dalle ore 15.

Probabili formazioni

Frosinone (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Krajnc; Zampano, Sammarco, Maiello, Valzania, Beghetto; Dionisi, Ciofani. Allenatore: Baroni.

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Ekong, Samir; Stryger, Mandragora, Sandro, De Paul, Zeegelaar; Lasagna, Okaka. Allenatore: Tudor.

Arbitro: Pasqua di Tivoli.

In tv la diretta sarà su DAZN.

Sampdoria-Empoli, segui la diretta dalle ore 15.

Probabili formazioni

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Sala, Tonelli, Ferrari, Murru; Praet, Ekdal, Jankto; Caprari; Quagliarella, Defrel. Allenatore: Giampaolo.

Empoli (3-5-2): Dragowski; Veseli, Silvestre, Dell'Orco; Di Lorenzo, Krunic, Bennacer, Traore, Pajac; Caputo, Farias. Allenatore: Andreazzoli.

Arbitro: Doveri di Roma.

In tv la diretta sarà trasmessa da Sky Soprt Serie A, 202 satellite, 473 digitale terrestre, o da Sky Sport canale 251 del satellite.



SPAL -Napoli, segui qui la diretta dalle ore 18.

Probabili formazioni

SPAL (3-5-2): Gomis; Bonifazi, Vicari, Felipe; Lazzari, Murgia, Missiroli, Kurtic, Fares; Petagna, Floccari. Allenatore: Semplici.

Napoli (4-4-2): Meret; Malcuit, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian, Verdi; Younes, Milik. Allenatore: Ancelotti.

Arbitro: Abbattista di Molfetta.

In tv la partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e Sky Calcio 251.



Roma-Juventus, segui qui la diretta dalle ore 20.30

Probabili formazioni

Roma (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, Nzonzi; Kluivert, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko. Allenatore: Ranieri.

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Caceres, Chiellini, Spinazzola; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Cristiano Ronaldo, Dybala.

Allenatore: Allegri.

Arbitro: Massa di Imperia.

In tv la partita sarà trasmessa da Sky Sport Serie A, Sky Sport 1 Sky Sport 251.