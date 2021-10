Roma, 17 ottobre 2021 - Il Cagliari lascia il fondo della classifica, l'Atalanta travolge Empoli, tra Genoa-Sassuolo e Udinese-Bologna finisce pari. Sono questi i verdetti del pomeriggio dell'ottava giornata di serie A. Ora in campo il Napoli contro il Torino (alle 18), che può consentire ai partenopei di allungare in vetta complice il tonfo dell'Inter nel match clou contro la Lazio (qui la cronaca) negli anticipi del sabato, che hanno visto anche la vittoria del Milan con il Verona e il successo dello Spezia nel match salvezza contro la Salernitana. Il big match di giornata però sarà Juventus-Roma in chiusura di giornata alle 20.45, mentre il turno si concluderà lunedì sera alle 20.45 con Venezia-Fiorentina.

Tornando dunque alle gare del pomeriggio, il Cagliari batte la Sampdoria e trova il primo successo in campionato: all'Unipol Domus finisce 3-1 grazie alla doppietta di Joao Pedro e al sigillo di Caceres, vana invece la rete di Thorsby. La squadra di Mazzarri prende una bella boccata d'ossigeno e si leva momentaneamente dalla zona retrocessione. Alla 'Dacia Arena', invece, Udinese e Bologna impattano sull'1-1. Al vantaggio di Barrow risponde Beto nel finale, regalando un punto tutto sommato prezioso ai friulani, costretti all'inferiorità numerica per oltre un tempo (espulso Pereyra al 38').

Quattro gol e il ritorno alla vittoria per l'Atalanta, che si lascia alle spalle il ko casalingo contro il Milan e riparte imponendosi in trasferta per 4-1 contro l'Empoli. Tante buone notizie per Gasperini, che ritrova Ilicic: una doppietta pesante per lo sloveno (nonostante il calcio di rigore sbagliato) a segno all'11' e al 26'. Per gli orobici anche un'autogol di Viti al 49' e la rete di Zapata all''89'. Di Francesco al 30' realizza il gol della bandiera per i toscani. Infine con tanto cuore il Genoa si salva contro il Sassuolo, centrando in extremis un pareggio per 2-2 che sa quasi di vittoria. Decisivo un gol di Vasquez al 90', dopo la doppietta iniziale di Scamacca e la rete di Destro.

