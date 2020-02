Bologna, 28 febbraio 2020 – In un clima surreale sta per prendere il via la ventiseiesima giornata di Serie A. A causa della diffusione del Coronavirus infatti metà delle partite in programma si giocheranno a porte chiuse, su tutte spicca sicuramente la sfida scudetto tra Juventus e Inter. Sarà sicuramente complicato per le squadre concentrarsi in un ambiente silenzioso simile ad un allenamento, ma l’agonismo di certo non mancherà. La formazione di Conte e quella di Sarri si affronteranno conoscendo già quello che sarà il risultato dell’altra contendente al titolo, la Lazio, impegnata domani nel match di apertura alle 15.00 in casa contro il Bologna. Vediamo nel dettaglio il programma completo di questo turno.

Sabato 29 febbraio

Come anticipato saranno Lazio e Bologna ad aprire il programma di questa ventiseiesima giornata, che si daranno battaglia all’Olimpico domani alle 15.00: sarà importante per la squadra di Inzaghi non lasciare per strada nemmeno un punto in vista della volata finale per lo scudetto.

Alle 18.00 ci si sposta alla Dacia Arena, dove Udinese e Fiorentina lotteranno per tre punti fondamentali in ottica salvezza (più per i bianconeri ovviamente).

Chiude il programma del sabato Napoli-Torino: i partenopei vengono da un momento di lieve crescita, e cercheranno di dare continuità contro i granata che invece stanno vivendo un periodo nerissimo.

Domenica 1 marzo

Il lunch match di domenica vedrà di fronte Milan e Genoa, in un San Siro blindato e senza nessuno spettatore.

Tre le partite in programma in contemporanea alle 15.00: al Via del Mare il Lecce ospita l’Atalanta, il Brescia farà visita al Sassuolo mentre il Parma di D’Aversa se la vedrà contro la Spal in un derby tutto emiliano.

Alle 18.00 sarà il turno della Roma, da un lato rinvigorita dal passaggio del turno in Europa League ma dall’altro lato stanca: sarà il Cagliari l’ostacolo da superare.

Alle 20.45 il match più atteso di tutti: Juventus-Inter, la sfida scudetto che si giocherà a porte chiuse.

Il turno si chiude lunedì sera con Sampdoria-Verona.