Roma, 4 novembre 2019 - Orari ufficiali per la 17esima giornata di Serie A. Il turno pre-natalizio, che sarà anche l'ultimo del 2019 del campionato italiano, avrà un format speciale per garantire il regolare svolgimento della Supercoppa Italiana. Il trofeo che si contenderanno Juventus e Lazio verrà assegnato allo Stadio Internazionale Re Fahd di Riad in Arabia Saudita in una data ancora da ufficializzare, ma che con ogni probabilità sarà compresa tra il 20 e il 22 dicembre.

Di conseguenza si regolerà tutto il turno. La Juventus aprirà il turno il mercoledì precedente alle altre gare, ossia il 18 dicembre nella gara di Genova contro la Sampdoria. La Lazio invece posticiperà il suo incontro con il Verona addirittura all'8 gennaio 2020, chiudendo l'anno solare nel turno precedente in cui giocherà il posticipo del lunedì contro il Cagliari.

Tutte le altre gare seguiranno il calendario consueto. Fiorentina-Roma sarà l'anticipo del venerdì sera al Franchi, poi Udinese-Cagliari aprirà il sabato con la sfida delle 15, seguita da Inter-Genoa alle 18 e Torino-Spal alle 20.45. La domenica invece Atalanta-Milan sarà la sfida delle 12.30, con il blocco delle 15 composto da Lecce-Bologna e Parma-Brescia. Sassuolo-Napoli sarà l'ultima partita del 2019 della Serie A.

Di seguito tutto il programma della diciassettesima giornata del campionato italiano.

Mercoledì 18 dicembre 2019

ore 18.55 SAMPDORIA – JUVENTUS



Venerdì 20 dicembre 2019

ore 20.45 FIORENTINA – ROMA



Sabato 21 dicembre 2019

ore 15.00 UDINESE – CAGLIARI



ore 18.00 INTER – GENOA



ore 20.45 TORINO – SPAL



Domenica 22 dicembre 2019

ore 12.30 ATALANTA – MILAN



ore 20.45 SASSUOLO – NAPOLI



Mercoledì 8 gennaio 2020

ore 20.45 LAZIO – HELLAS VERONA