Bologna, 13 settembre 2019 - Sarà Fiorentina-Juventus ad aprire il terzo turno di Serie A 2019-20. I bianconeri in campo domani alle 15.00 cercheranno di preparare al meglio la sfida di Champions League alle porte, e dovrebbero farlo con Sarri seduto in panchina. È lo stesso obiettivo che hanno anche Napoli e Inter, impegnate anch’esse domani rispettivamente contro Sampdoria e Udinese. Domenica toccherà invece alla Lazio, impegnata sul campo della Spal, mentre il Milan con un Piatek ancora a secco scenderà sul terreno di gioco del Bentegodi contro il Verona. Torino-Lecce chiuderà il programma lunedì alle 20.45.

Le partite della terza giornata

Sabato alle 15.00 c'è quindi Fiorentina-Juventus. I bianconeri vanno a caccia della terza vittoria su tre partite, a impedirglielo ci proveranno i viola che al momento sono ancora fermi a quota zero punti in classifica. Alle 18.00 sarà il turno del Napoli, che ospita in casa una Sampdoria in grande difficoltà. Ancelotti ha chiesto comunque grande attenzione ai suoi giocatori. Il sabato di Serie A si chiuderà con Inter-Udinese alle 20.45: i nerazzurri devono tenere il passo della Juventus, e avranno il vantaggio di giocare sapendo già il risultato della troupe di Sarri. Il lunch match di domenica vedrà impegnate al Ferraris Genoa e Atalanta, due squadre che si sfideranno senza dubbio a viso aperto. Alle 15.00, oltre a Brescia-Bologna e Parma-Cagliari, scenderà in campo anche la Lazio sul campo della Spal. La squadra di Semplici deve fare i conti con una classifica difficile, proverà a ribaltarla contro i biancocelesti. Alle 18.00 toccherà all’altra squadra della capitale, la Roma, che ospiterà all’Olimpico il Sassuolo. Il posticipo di domenica alle 20.45 sarà Verona-Milan, con i rossoneri che cercheranno di rodare ancor di più gli schemi del tecnico Giampaolo. Il Monday night si giocherà allo stadio Grande Torino, con i granata che attendono la visita del Lecce.