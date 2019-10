Roma, 30 ottobre 2019 - Entra nel vivo il turno infrasettimanale di Serie A. Per la giornata 10 sono in programma oggi ben 7 partite (segui qui la diretta testuale), dopo gli anticipi di ieri che hanno visto il Verona passare a Parma e l'Inter imporsi a Brescia, un successo che ha riportato i nerazzurri in testa alla classifica. Si parte alle 19 con il big match Napoli-Atalanta. Al San Paolo si annuncia spettacolo: sono oltre 4 anni (da marzo 2015) che partenopei e bergamaschi non pareggiano in campionato. Sei le partite con fischio d'inizio alle 21. La Juventus deve battere il Genoa per firmare il controsorpasso sugli uomini di Conte.

Fra i bianconeri torna titolare Cristiano Ronaldo, mentre non è stato nemmeno convocato Gonzalo Higuain, indisponibile dopo il colpo alla testa subito a Lecce. Sfida di belle speranze tra Cagliari e Bologna, entrambi nobili del calcio italiano e protagoniste di una campagna acquisti ambiziosa che sta dando già i suoi primi frutti sul campo. La Fiorentina cerca il riscatto a Reggio Emilia contro un Sassuolo in salute. I viola devono fare a meno di Franck Ribery, squalificato per 3 giornate dopo aver spinto un guardalinee al termine del match con la Lazio. E proprio i biancocelesti sono chiamati a confermarsi contro un Torino che finora ha sorpreso in negativo. E' già sfida salvezza quella di Marassi tra Sampdoria e Lecce, mentre l'Udinese cercherà di fermare una Roma apparsa in netta crescita. Chiude il turno infrasettimanale domani sera, sempre alle 21, Milan-Spal.

Le partite di oggi

Napoli-Atalanta, segui la diretta dalle 19

Dove vederla in tv: Sky Calcio

Probabili formazioni

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Luperto; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Insigne; Mertens, Lozano. All.: Ancelotti.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Kjaer, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Gomez, Muriel. All.: Gasperini.

Arbitro: Giacomelli.

Cagliari-Bologna, segui la diretta dalle 21

Dove vederla in tv: Sky Calcio

Probabili formazioni

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Pisacane, Klavan, Ceppitelli, Pellegrini; Nandez, Rog, Ionita; Nainggolan; Simeone, Joao Pedro.

Bologna (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Danilo, Bani, Krejci; Soriano, Poli, Svanberg; Orsolini, Santander, Sansone.

Arbitro: Sacchi

Juventus-Genoa, segui la diretta dalle 21

Dove vederla in tv: Sky Calcio

Probabili formazioni

Juventus (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Rabiot, Bentancur; Bernardeschi, Ronaldo, Dybala

Genoa (4-3-3): Radu; Barreca, Romero, Zapata, Ghiglione; Schone, Radovanovic, Agudelo; Pandev, Pinamonti, Kouame.

Arbitro: Giua

Lazio-Torino, segui la diretta dalle 21

Dove vederla in tv: Dazn

Probabili formazioni

Lazio (3-5-2): Strakosha; Acerbi, Radu, Luiz Felipe; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo; N’Koulou, Lyanco; De Silvestri, Baselli, Rincon, Meitè, Ansaldi; Verdi, Belotti.

Arbitro: Orsato

Sampdoria-Lecce, segui la diretta dalle 21

Dove vederla in tv: Sky Calcio

Probabili formazioni

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Murillo, Colley, Murru; Jankto, Ekdal, Vieira, Rigoni; Quagliarella, Gabbiadini.

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Tabanelli, Petriccione, Tachtsidis; Mancosu; Falco, Lapadula.

Arbitro: Massa

Sassuolo-Fiorentina, segui la diretta dalle 21

Dove vederla in tv: Sky Calcio

Probabili formazioni

Sassuolo (4-3-1-2): Consigli; Muldur, Romagna, Marlon, Toljan; Duncan, Obiang, Traorè; Defrel, Caputo, Berardi.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini; Sottil, Castrovilli, Pulgar, Badelj, Dalbert; Boateng, Chiesa.

Arbitro: Mariani

Udinese-Roma, segui la diretta dalle 21

Dove vederla in tv: Dazn

Probabili formazioni

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Ekong, Samir; Sema, Jajalo, Mandragora, De Paul, Larsen; Okaka, Nestorovski.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Fazio, Smalling, Kolarov; Veretout, Mancini; Perotti, Zaniolo, Kluivert; Dzeko.

Arbitro: Irrati

Milan-Spal, segui la diretta dalle 21 di giovedì

Dove vederla in tv: Sky Calcio

Probabili formazioni

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Biglia, Paqueta; Suso, Piatek, Calhanoglu.

Spal (3-5-2): Berisha; Vicari, Cionek, Tomovic; Reca, Kurtic, Missiroli, Valdifiori, Strefezza; Petagna, Floccari.

Arbitro: Piccinini