Roma, 5 novembre 2020 – Ultima giornata di Serie A prima di una nuova sosta per le Nazionali. Sarà importante per tutte le squadre andare a riposo con un risultato positivo, uno scenario che per alcune sembra solo una formalità mentre per altre più che un’ardua impresa. La classifica al momento recita Milan primo davanti ad un sorprendente Sassuolo. Inseguono a quattro lunghezze dalla vetta Atalanta e Juventus, subito dietro il Napoli e l’Inter. Fanalino di coda rimane il Crotone, l’unica squadra che ancora non ha vinto in questo campionato. Situazione delicata anche per Udinese e Torino, che cercheranno di vincere per uscire dalla zona retrocessione.

Serie A, probabili formazioni e orari tv

Sassuolo-Udinese (venerdì ore 20.45, Sky Calcio)

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Lopez, Locatelli; Berardi, Traorè, Boga; Caputo.

Udinese (4-3-3): Musso; Larsen, Becao, De Maio, Samir; De Paul, Arslan, Pereyra; Lasagna, Okaka, Deulofeu.

Cagliari-Sampdoria (sabato ore 15.00, Sky Calcio)

Cagliari (4-3-3): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Nandez, Marin, Rog; Sottil, Simeone, Joao Pedro.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Yoshida, Augello; Jankto, Thorsby, Ekdal, Candreva; Ramirez, Quagliarella.

Benevento-Spezia (sabato ore 18.00, Sky Calcio)

Benevento (4-3-3): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Foulon; Dabo, Schiattarella, Ionita; Improta, Lapadula, R. Insigne.

Spezia (4-3-3): Provedel; Ferrer, Chabot, Terzi, Bastoni; Deiola, Ricci, Pobega; Agudelo, Nzola, Farias.

Parma-Fiorentina (sabato ore 20.45, Dazn)

Parma (4-3-1-2): Sepe; Iacoponi, Alves, Gagliolo, Pezzella; Cyprien, Hernani, Kurtic; Kucka; Gervinho, Inglese.

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Caceres, Biraghi; Amrabat, Bonaventura, Castrovilli; Callejon, Kouame, Ribery.

Lazio-Juventus (domenica ore 12.30, Dazn)

Lazio (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Hoedt; Marusic, Parolo, Milinkovic, Pereira, Fares; Caicedo, Correa.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Demiral, Danilo; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Kulusevski; Ronaldo, Morata.

Atalanta-Inter (domenica ore 15.00, Sky Calcio)

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Romero; Hateboer, Pasalic, Freuler, Mojica; Gomez; Ilicic, Zapata.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Bastoni, De Vrij; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lautaro, Perisic.

Genoa-Roma (domenica ore 15.00, Dazn)

Genoa (4-3-1-2): Perin; Biraschi, Bani, Zapata, Criscito; Rovella, Badelj, Behrami; Zajc; Pandev, Scamacca.

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

Torino-Crotone (domenica ore 15.00, Sky Calcio)

Torino (4-3-1-2): Sirigu; Singo, Lyanco, Bremer, Rodriguez; Meite, Rincon, Linetty; Lukic; Verdi, Belotti.

Crotone (3-5-2): Cordaz; Luperto, Marrone, Magallan; Reca, Zanellato, Benali, Cigarini, Pereira; Simy, Messias.

Bologna-Napoli (domenica ore 18.00, Sky Calcio)

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Svanberg, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen.

Milan-Verona (domenica ore 20.45, Sky Calcio)

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Calhanoglu, Rebic, Saelemaekers; Ibrahimovic.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Empereur, Lovato; Dimarco, Ilic, Tameze, Lazovic; Zaccagni, Barak; Kalinic.

