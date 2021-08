Roma, 17 agosto 2021 - Serie A, si parte: tutti a caccia dell'Inter campione d'Italia. Archiviato il fantastico successo della nazionale di Mancini agli Europei, archiviati i primi turni della Coppa Italia, è tutto pronto per l'inizio del campionato di serie A che scatterà sabato 21 agosto con primi anticipi della prima giornata.

Sabato sono in programma 4 partite: Inter-Genoa e Verona Sassuolo alle18,30; Empoli-Lazio e Torino-Atalanta alle 20.45. Domenica 22 agosto invece sono previste queste partite: Udinese-Juventus e Bologna-Salernitana alle 18.30; Roma-Fiorentina e Napoli-Venezia alle 20.45. Lunedì 23 agosto si chiude con Cagliari-Spezia alle 18,30 e Sampdoria-Milan alle 20.45.

Sommario

La grande novità di quest'anno è che per la prima volta il calendario sarà asimmetrico: il girone di ritorno cioè non replicherà a campi invertiti le giornate del girone d'andata. Ma ogni giornata avrà partite mescolate.

Da quest'anno tutta la serie A sarà visibile sulla piattaforma streaming Dazn: 7 gare a giornata in esclusiva, 3 in coesclusiva con Sky (che in streaming utilizzerà Now Tv). Inoltre sarà possibile vederla anche sulla piattaforma streaming TimVision.