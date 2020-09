Roma, 2 settembre 2020 - La Serie A prende forme. Dopo l'ufficializzazione delle date del campionato, presentazione oggi (alle 12) del calendario della stagione 2020-2021, al via nel weekend del 20 settembre. Roma e Lazio giocheranno anche quest'anno l'ultimo match entrambe in trasferta, con l'Olimpico occupato dagli Europei.

Sorteggio: criteri di compilazione, dove vederlo in tv e streaming

Il calendario

Inizio il 19-20 settembre e conclusione il 23 maggio 2021, con in mezzo sei turni infrasettimanali e tre soste per la Nazionale che l'anno prossimo sarà impegnata all'Europeo. Il primo infrasettimanale è in programma per il 16 dicembre, seguito subito dal successivo del 23 dicembre. Poi di nuovo in campo il mercoledì per il giorno dell'Epifania, prima di altri due appuntamenti di Serie A in mezzo alla settimana fissati per inizio febbraio e fine aprile. L'ultimo infrasettimanale si giocherà il 12 maggio 2021, a ridosso della fine del campionato. Queste tutte le date: 1a giornata: 19-20 settembre 2020; 1° turno infrasettimanale: 16 dicembre 2020; 2° turno infrasettimanale: 23 dicembre 2020; 3° turno infrasettimanale: 6 gennaio 2021; 4° turno infrasettimanale: 3 febbraio 2021; 5° turno infrasettimanale: 21 aprile 2021; 6° turno infrasettimanale: 12 maggio 2021; 1a sosta per le Nazionali: 11 ottobre 2020; 2a sosta per le Nazionali: 15 novembre 2020; 3a sosta per le Nazionali: 28 marzo 2021; 38a giornata: 23 maggio 2021.