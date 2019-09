Bologna, 27 settembre 2019 – Un solo giorno senza calcio giocato, e poi si riparte con la sesta giornata di Serie A. Il turno infrasettimanale infatti si è chiuso soltanto ieri con Torino-Milan, e dopo un giorno di sosta si torna già in campo domani. E toccherà subito alle big, che tra martedì e mercoledì prossimo saranno impegnate in Champions League. Si apre alle 15 con Juventus-Spal, dopo poche ore alle 18 sarà il turno dell’Inter impegnato a Marassi contro la Sampdoria. L’anticipo delle 20.45 vedrà di fronte Sassuolo e Atalanta. Domenica tutte le altre, con le due romane in campo alle 15 e il Milan impegnato alle 20.45. Il programma si chiude lunedì con Parma-Torino.

FOCUS GIORNATA – Domani alle 15 i campioni d’Italia in carica della Juventus ospiteranno al Spal, in un match sulla carta con esito finale scontato. Tornerà Ronaldo, ma è vera emergenza terzini con il solo Cuadrado a disposizione, Alle 18 toccherà invece all’Inter, che da capolista a punteggio pieno farà visita a una Sampdoria che sta attraversando un periodo non felicissimo. Lukaku è in dubbio e potrebbe rifiatare in vista della Champions League. Il sabato di Serie A si chiuderà con Sassuolo-Atalanta alle 20.45, con i bergamaschi proiettati già verso la sfida di Champions League infrasettimanale. Il lunch match di domenica vedrà impegnato il Napoli, che dopo la clamorosa sconfitta contro il Cagliari ospiterà al San Paolo il Brescia. Alle 15, oltre a Udinese-Bologna, spazio alle due romane, con la Roma impegnata a Lecce e la Lazio chiamata a riscattarsi in casa contro il Genoa. Sia i giallorossi che i biancocelesti vengono da una sconfitta, sarà importante rialzarsi alla vigilia dell’Europa League in programma giovedì. Alle18 Cagliari-Verona, mentre alle 20.45 il Milan ospiterà la Fiorentina. Due squadre che stanno vivendo momenti diametralmente opposti, la Viola viene dalla prima vittoria in campionato mentre i rossoneri dalla seconda sconfitta consecutiva. Si chiude lunedì con Parma-Torino.