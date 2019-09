Bologna, 23 settembre 2019 – Tutto pronto per il primo turno infrasettimanale della Serie A 2019-20. La giornata si aprirà domani con Verona-Udinese alle 19 e la Juventus impegnata a Brescia alle 21. Mercoledì il resto del programma, che comprende anche il big match tra Inter e Lazio. I nerazzurri vogliono confermare il primo posto in solitaria in classifica, ma i biancocelesti vorranno dare seguito alla bella vittoria di ieri sera contro il Parma. Ci si aspetta una sfida incandescente e ricca di gol. La giornata si chiude giovedì sera con Torino-Milan, due squadre che stanno vivendo un periodo non proprio brillantissimo.

Domani Verona-Udinese e Brescia-Juve

Due i match che domani sera apriranno la 5° giornata di Serie A. Si parte alle 19.00 con Verona-Udinese, mentre alle 21.00 ci sarà Brescia-Juventus. I bianconeri non dovranno far fuggire l’Inter che al momento guida in solitaria la classifica, e per farlo dovranno vincere su un campo ostico come quello del Rigamonti, contro un Brescia che solo ieri l’altro ha espugnato la Dacia Arena di Udine.

Le partite del mercoledì

Mercoledì si completa buona parte del programma, partendo da Roma-Atalanta delle 19.00. I giallorossi contano sull’entusiasmo dopo la vittoria in extremis ottenuta contro il Bologna, l’Atalanta invece viene da una clamorosa rimonta che in dieci minuti gli ha permesso di ottenere il 2-2 contro la Fiorentina. Alle 21.00 tutte le altre gare in contemporanea. Tra cui Napoli-Cagliari, con i partenopei che torneranno a schierare i titolarissimi, e Inter-Lazio, nell’unico vero big match di giornata. Tra le altre si disputeranno Fiorentina-Sampdoria, Genoa-Bologna, Parma-Sassuolo e Spal-Lazio.

Giovedì Torino-Milan

La 5° giornata si chiude giovedì alle 21.00 con Torino-Milan, due squadre in grande difficoltà. I granata vengono da due sconfitte consecutive, mentre i rossoneri hanno dovuto affrontare una netta sconfitta nel derby contro l’Inter all’ultima. Sarà una grande occasione di riscatto per entrambe.