Bologna, 16 ottobre 2020 – Dopo la settimana di sosta dovuta agli impegni della Nazionali, la Serie A si prepara a rimettere piede in campo per la quarta giornata di campionato. Tante le sfide di prestigio in programma, a partire da Napoli-Atalanta fino al derby della Madonnina tra Inter e Milan. E le cose si iniziano a complicare anche per gli allenatori, che tra infortuni, squalifiche e soprattutto contagi da Coronavirus devono fare i conti con un numero sempre più elevato di indisponibili. Vediamo nel dettaglio quelle che possono essere quindi le scelte dei tecnici in vista di questo quarto turno di Serie A.

Probabli formazioni e orari tv

Napoli-Atalanta (sabato ore 15.00, Sky Calcio)

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Mertens, Politano; Osimhen.

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Djimsiti, Toloi, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Gomez, Zapata.

Sampdoria-Lazio (sabato ore 18.00, Sky Calcio)

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Silva, Ekdal, Damsgaard; Ramirez, Quagliarella.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Parolo; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Muriqi.

Inter-Milan (sabato ore 18.00, Sky Calcio)

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Kolarov, De Vrij; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lautaro, Lukaku.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Diaz, Calhanoglu, Saelemaekers; Ibrahimovic.

Crotone-Juventus (sabato ore 20.45, Dazn)

Crotone (3-5-2): Cordaz; Luperto, Marrone, Golemic; Reca, Benali, Cigarini, Messias, Molina; Simy, Riviere.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Bonucci, Chiellini, Danilo; Cuadrado, Kulusevski, Arthur, Bentancur, Frabotta; Morata, Dybala.

Bologna-Sassuolo (domenica ore 12.30, Dazn)

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Dominguez, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Peluso, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Defrel; Caputo.

Spezia-Fiorentina (domenica 15.00, Dazn)

Spezia (4-3-3): Rafael; Dell’Orco, Ferrer, Erlic, Sala; Maggiore, Ricci, Bartolomei; Verde, Nzola, Gyasi.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Amrabat, Bonaventura, Castrovilli, Biraghi; Kouame, Ribery.

Torino-Cagliari (domenica ore 15.00, Sky Calcio)

Torino (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, N’Koulou, Bremer, Rodriguez; Meite, Rincon, Linetty; Verdi; Zaza, Belotti.

Cagliari (4-3-3): Cragno; Faragò, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Nandez, Marin, Rog; Sottil, Simeone, Joao Pedro.

Udinese-Parma (domenica ore 18.00, Sky Calcio)

Udinese (3-5-2): Nicolas; Becao, De Maio, Samir; Molina, De Paul, Arslan, Pereyra, Ouwejan; Lasagna, Okaka.

Parma (4-3-1-2): Sepe; Iacoponi, Alves, Osorio, Pezzella; Brugman, Hernani, Kurtic; Kucka; Gervinho, Karamoh.

Roma-Benevento (domenica ore 20.45, Sky Calcio)

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

Benevento (4-3-3): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Foulon; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Caprari, Lapadula, Insigne.

Verona-Genoa (lunedì ore 20.45, Sky Calcio)

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Faraoni, Ceccherini, Magnani; Dimarco, Vieira, Tameze, Lazovic; Zaccagni, Colley; Kalinic.

Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Bani, Goldaniga; Ghiglione, Behrami, Badelj, Melegoni, Czyborra; Pandev, Shomurodov.

