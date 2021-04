Milano, 20 aprile 2021 – La Serie A è tornata in campo con il turno infrasettimanale valevole per la 32° giornata. L'anticipo Verona-Fiorentina è finito 1-2. La classifica parla chiaro: l’Inter resta ampiamente favorita per la vittoria dello scudetto, anche se dopo l’ultimo turno il Milan è riuscito a recuperare due punti e a portarsi a -9. La lotta per il secondo posto è più aperta che mai, soprattutto dopo che l’Atalanta ha superato la Juventus lo scorso weekend portandosi a due lunghezze di ritardo dai rossoneri. In coda la vittoria fondamentale del Cagliari ha gettato nuove ombre sulla permanenza in Serie A di Benevento e Fiorentina. Ma in serata i viola si allontanano ancora di più dalla palude della retrocessione battendo l'Hellas Verona 1-2.

Verona-Fiorentina 1-2, rivivi la diretta

Tabellino

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri, Dawidowicz, Gunter (25'st Magnani), Dimarco, Faraoni, Tameze (25'st Sturaro), Ilic (15'st Salcedo), Lazovic (34'st Kalinic), Barak, Bessa (25'st Zaccagni), Lasagna. (22 Berardi, 25 Pandur, 11 Favilli, 13 Udogie, 15 Cetin, 19 Ruegg, 90 Colley All.: Juric.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski, Caceres, Pezzella, Martinez Quarta, Venuti, Amrabat, Pulgar, Bonaventura (41'st Castrovilli), Biraghi (41'st Igor), Vlahovic, Ribery (32'st Kouamè). (1 Terracciano, 21 Rosati, 15 Olivera, 25 Malquit, 27 Barreca, 28 Montiel, 77 Callejon, 92 Eysseric) All.: Iachini.

Arbitro: Prontera di Bologna.

Reti: 47'pt Vlahovic (rig), 20'st Caceres, 27'st Salcedo Ammoniti: Bonaventura, Gunter, Sturaro, Martinez Quarta e Kouamè per gioco falloso Recuperi: 0'pt, 4'st Angoli: 5-3 per il Verona.



Probabili formazioni e orari tv

Milan-Sassuolo (mercoledì ore 18.30, Sky Calcio)

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Romagnoli, Tomori, Hernandez; Kessie, Tonali; Rebic, Calhanoglu, Castillejo; Ibrahimovic.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ferrari, Marlon, Rogerio; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Defrel.

Genoa-Benevento (mercoledì ore 20.45, Sky Calcio)

Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Biraschi, Strootman, Zajc, Badelj, Czyborra; Scamacca, Destro.

Benevento (4-3-3): Montipò; Glik, Caldirola, Tuia, Letizia; Hetemaj, Viola, Ionita; Improta, Gaich, Lapadula.

Udinese-Cagliari (mercoledì ore 20.45, Sky Calcio)

Udinese (3-5-2): Musso; Samir, Bonifazi, Nuytinck; Zeegelaar, Walace, Pereyra, Arslan, Larsen; Nestorovski, Okaka.

Cagliari (3-5-2): Vicario; Godin, Rugani, Carboni; Nandez, Marin, Duncan, Nainggolan, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti.

Spezia-Inter (mercoledì ore 20.45, Sky Calcio)

Spezia (4-3-3): Provedel; Ferrer, Terzi, Ismajli, Marchizza; Pobega, Ricci, Maggiore; Farias, Piccoli, Gyasi.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Brozovic, Eriksen, Barella, Perisic; Martinez, Lukaku.

Juventus-Parma (mercoledì ore 20.45, Dazn)

Juventus (4-4-2): Szczesny; Alex Sandro, Bonucci, De Ligt, Danilo; Ramsey, Bentancur, Arthur, Cuadrado; Ronaldo, Dybala.

Parma (4-3-3): Sepe; Busi, Osorio, Bani, Pezzella; Hernani, Kurtic, Brugman; Man, Pellè, Mihaila.

Crotone-Sampdoria (mercoledì ore 20.45, Dazn)

Crotone (3-5-2): Cordaz; Luperto, Golemic, Djidji; Pereira, Molina, Messias, Petriccione, Reca; Simy, Ounas.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Silva, Damsgaard; Quagliarella, Keita.

Bologna-Torino (mercoledì ore 20.45, Sky Calcio)

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Soumaoro, Danilo, Dijks; Svanberg, Schouten; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow.

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; N’Koulou, Izzo, Bremer; Ansaldi, Rincon, Mandragora, Verdi, Singo; Belotti, Sanabria.

Roma-Atalanta (giovedì ore 18.30, Dazn)

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Villar, Calafiori; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Romero, Toloi, Palomino; Gosens, De Roon, Freuler, Maehle; Pessina; Zapata, Muriel.

Napoli-Lazio (giovedì ore 20.45, Sky Calcio)

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.

Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.