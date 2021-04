Bologna, 9 aprile 2021 – La 30° giornata di Serie A è ai ranghi di partenza. Anche se, a dire il vero, la lotta per la vittoria dello scudetto sembra ormai decisa: con il successo nel recupero contro il Sassuolo, l’Inter di Antonio Conte è volata a +11 sul Milan che insegue, con i rossoneri a loro volta tallonati da Juventus e Atalanta. La lotta per il secondo posto vede coinvolto anche il Napoli, mentre sembrano più attardate le due romane. In coda resta compromessa la situazione del Crotone, difficile anche la rimonta del Parma mentre Cagliari e Torino sembrano destinate a giocarsi l’ultimo posto valido per la permanenza in Serie A.

Probabili formazioni e orari tv

Spezia-Crotone, segui la diretta sabato ore 15.00

Spezia (4-3-3): Zoet; Ferrer, Erlic, Ismajli, Bastoni; Pobega, Ricci, Maggiore; Verde, Piccoli, Gyasi.

Crotone (3-5-2): Cordaz; Luperto, Golemic, Djidji; Molina, Benali, Messias, Petriccione, Reca; Simy, Ounas.

In tv: Sky Calcio.

Parma-Milan, segui la diretta sabato ore 18.00

Parma (4-3-3): Sepe; Conti, Alves, Bani, Gagliolo; Hernani, Kurtic, Brugman; Man, Pellè, Kucka.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Saelemaekers, Kjaer, Tomori, Hernandez; Kessie, Bennacer; Rebic, Calhanoglu, Castillejo; Ibrahimovic.

In tv: Sky Calcio

Udinese-Torino, segui la diretta sabato ore 20.45

Udinese (3-5-2): Musso; Samir, Bonifazi, Becao; Molina, De Paul, Pereyra, Arslan, Larsen; Forestieri, Llorente.

Torino (3-5-2): Ujkani; Buongiorno, Izzo, Bremer; Ansaldi, Rincon, Mandragora, Linetty, Murru; Belotti, Sanabria.

In tv: Dazn.

Inter-Cagliari, segui la diretta domenica ore 12.30

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Brozovic, Eriksen, Vidal, Darmian; Martinez, Lukaku.

Cagliari (3-5-2): Vicario; Godin, Rugani, Klavan; Nandez, Marin, Duncan, Nainggolan, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti.

In tv: Dazn.

Juventus-Genoa, segui la diretta domenica ore 15.00

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Danilo, De Ligt, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Ronaldo, Morata.

Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zajc, Badelj, Behrami, Czyborra; Scamacca, Destro.

In tv: Sky Calcio.

Sampdoria-Napoli, segui la diretta domenica ore 15.00

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Askildsen, Damsgaard; Quagliarella, Gabbiadini.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.

In tv: Sky Calcio.

Verona-Lazio, segui la diretta domenica ore 15.00

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Dimarco, Magnani; Faraoni, Veloso, Tameze, Lazovic; Zaccagni, Barak; Lasagna.

Lazio (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lulic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Caicedo, Immobile.

In tv: Dazn.

Roma-Bologna, segui la diretta domenica ore 18.00

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Fazio, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Villar, Bruno Peres; Pedro, Pellegrini; Mayoral.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Soumaoro, Danilo, Dijks; Dominguez, Schouten; Skov Olsen, Soriano, Palacio; Barrow.

In tv: Sky Calcio.

Fiorentina-Atalanta, segui la diretta domenica ore 20.45

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Quarta, Milenkovic, Pezzella; Caceres, Amrabat, Bonaventura, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Kouame.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Djimsiti, Toloi, Romero; Gosens, De Roon, Freuler, Maehle; Malinovskyi; Zapata, Muriel.

In tv: Sky Calcio.

Benevento-Sassuolo, segui la diretta lunedì ore 20.45

Benevento (4-3-3): Montipò; Tuia, Caldirola, Barba, Tello; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Improta, Gaich, Lapadula.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Marlon, Rogerio; Magnanelli, Obiang; Oddei, Djuricic, Boga; Raspadori.

In tv: Sky Calcio.

