Roma, 2 aprile 2021 – Dopo la sosta per le Nazionali, la Serie A è pronta a tornare in campo per questo rush finale. E si riparte con l’Inter sempre saldamente al comando (e con una partita da recuperare), con 6 lunghezze di vantaggio sul Milan. Più attardate Juventus e Atalanta, a -10 dai nerazzurri di Conte, inseguono anche Napoli, Roma e Lazio. In coda situazione quasi compromessa per il Crotone, non naviga in buone acque nemmeno il Parma che in queste ultime dieci giornate cercherà di colmare il gap da Torino e Cagliari. Vediamo nel dettaglio le probabili formazioni di questa 29° giornata.

Serie A, il calendario - la classifica

Probabili formazioni e orari tv

Milan-Sampdoria, segui qui la diretta sabato ore 12.30

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Kjaer, Tomori, Hernandez; Kessie, Bennacer; Rebic, Calhanoglu, Saelemaekers; Ibrahimovic.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Yoshida, Augello; Candreva, Thorsby, Silva, Damsgaard; Quagliarella, Gabbiadini.

In tv: Sky Calcio.

Napoli-Crotone, segui qui la diretta sabato ore 15.00

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bayakoko; Politano, Elmas, Insigne; Osimhen.

Crotone (3-5-2): Cordaz; Cuomo, Golemic, Djidji; Pereira, Benali, Messias, Molina, Rispoli; Simy, Ounas.

In tv: Sky Calcio.

Genoa-Fiorentina, segui qui la diretta sabato ore 15.00

Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zajc, Badelj, Strootman, Czyborra; Shomurodov, Destro.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Quarta, Milenkovic, Pezzella; Caceres, Amrabat, Bonaventura, Pulgar, Biraghi; Vlahovic, Ribery.

In tv: Sky Calcio.

Benevento-Parma, segui qui la diretta sabato ore 15.00

Benevento (4-3-3): Montipò; Tuia, Caldirola, Barba, Depaoli; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Improta, Gaich, Lapadula.

Parma (4-3-3): Sepe; Conti, Osorio, Bani, Gagliolo; Hernani, Kucka, Brugman; Man, Pellè, Karamoh.

In tv: Sky Calcio.

Sassuolo-Roma, segui qui la diretta sabato ore 15.00

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Marlon, Rogerio; Magnanelli, Obiang; Traorè, Djuricic, Lopez; Raspadori.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Spinazzola, Cristante; Karsdorp, Pellegrini, Diawara, Bruno Peres; Pedro, Perez; Mayoral.

In tv: Sky Calcio.

Lazio-Spezia, segui qui la diretta sabato ore 15.00

Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Pereira, Marusic; Correa, Immobile.

Spezia (4-3-3): Zoet; Ferrer, Terzi, Chabot, Bastoni; Sena, Ricci, Maggiore; Verde, Piccoli, Gyasi.

In tv: Dazn.

Atalanta-Udinese, segui qui la diretta sabato ore 15.00

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Djimsiti, Palomino, Romero; Gosens, Pasalic, Freuler, Maehle; Malinovskyi; Zapata, Muriel.

Udinese (3-5-2): Musso; Nuytinck, Bonifazi, Becao; Zeegelaar, De Paul, Pereyra, Walace, Molina; Forestieri, Llorente.

In tv: Sky Calcio.

Cagliari-Verona, segui qui la diretta sabato ore 15.00

Cagliari (3-5-2): Cragno; Godin, Rugani, Walukiewicz; Nandez, Marin, Duncan, Nainggolan, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Lovato, Magnani; Faraoni, Veloso, Tameze, Lazovic; Zaccagni, Barak; Lasagna.

In tv: Dazn.

Torino-Juventus, segui qui la diretta sabato ore 18.00

Torino (3-5-2): Sirigu; Buongiorno, Izzo, Bremer; Ansaldi, Rincon, Mandragora, Lukic, Murru; Belotti, Sanabria.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Chiellini, De Ligt, Danilo; Ramsey, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Ronaldo, Morata.

In tv: Sky Calcio.

Bologna-Inter, segui qui la diretta sabato ore 20.45

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Tomiyasu, Soumaoro, Danilo, Dijks; Dominguez, Schouten; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Barrow.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Brozovic, Eriksen, Barella, Perisic; Martinez, Lukaku.

In tv: Sky Calcio.

