Roma, 7 novembre 2020 - Dopo l'anticipo di ieri sera, il pareggio tre Sassuolo e Udinese, la Serie A, torna oggi con altri tre match: Cagliari-Sampdoria alle 15, Benevento-Spezia alle 18 e stasera Parma-Fiorentina, ore 20.45. Il Milan è in testa alla classifica, con una partita in meno e un punto in più sui neroverdi. A quattro lunghezze dai rossoneri ci sono Atalanta e Juventus, tallonate da Napoli e Inter. In fono la classifica, e ancora a secco di vittorie, rimane il Crotone.

Serie A, risultati e classifica

Serie A, probabili formazioni e orari tv

Cagliari-Sampdoria (sabato ore 15.00, Sky Calcio)ù

Probabili formazioni

Cagliari (4-3-3): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Nandez, Marin, Rog; Sottil, Simeone, Joao Pedro.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Yoshida, Augello; Jankto, Thorsby, Ekdal, Candreva; Ramirez, Quagliarella.

Benevento-Spezia (sabato ore 18.00, Sky Calcio)

Probabili formazioni

Benevento (4-3-3): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Foulon; Dabo, Schiattarella, Ionita; Improta, Lapadula, R. Insigne.

Spezia (4-3-3): Provedel; Ferrer, Chabot, Terzi, Bastoni; Deiola, Ricci, Pobega; Agudelo, Nzola, Farias.

Parma-Fiorentina (sabato ore 20.45, Dazn)

Probabili formazioni

Parma (4-3-1-2): Sepe; Iacoponi, Alves, Gagliolo, Pezzella; Cyprien, Hernani, Kurtic; Kucka; Gervinho, Inglese.

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Caceres, Biraghi; Amrabat, Pulgar, Castrovilli; Bonaventura, Kouame, Ribery.

Domenica: Lazio-Juventus (domenica ore 12.30, Dazn); Atalanta-Inter (domenica ore 15.00, Sky Calcio); Genoa-Roma (domenica ore 15.00, Dazn); Torino-Crotone (domenica ore 15.00, Sky Calcio); Bologna-Napoli (domenica ore 18.00, Sky Calcio); Milan-Verona (domenica ore 20.45, Sky Calcio).