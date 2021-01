Bologna, 8 gennaio 2021 – La lotta per lo scudetto si fa sempre più intensa. Dopo il doppio passo falso di Milan e Inter durante l’ultimo turno di Serie A, Roma e Juventus hanno accorciato portandosi rispettivamente a -4 e a -7 dai rossoneri in vetta (ma gli uomini di Pirlo devono ancora recuperare la sfida contro il Napoli). Una battaglia che non risparmierà colpi di scena, così come quella per non retrocedere: il Crotone resta fanalino di coda, mentre davanti a lui ci sono otto squadre racchiuse in sei punti. Insomma, si prospetta una lotta estremamente serrata anche nelle retrovie.

Probabili formazioni

Benevento (4-3-3): Montipò; Maggio, Glik, Barba, Foulon; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Insigne R., Lapadula, Caprari.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Djimsiti, Romero, Toloi; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Malinovskyi, Zapata.

In: Sky Calcio

Probabili formazioni

Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Lerager, Badelj, Behrami, Ghiglione; Shomurodov, Destro.

Bologna (4-2-3-1): Da Costa; Tomiyasu, Danilo, Paz, Hickey; Dominguez, Schouten; Orsolini, Soriano, Vignato; Palacio.

In tv: Sky Calcio.

Probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Tonali; Castillejo, Diaz, Hauge; Leao.

Torino (3-5-2): Sirigu; Lyanco, Izzo, Bremer; Singo, Rincon, Linetty, Lukic, Murru; Verdi, Belotti.

In tv: Dazn.

Probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Smalling; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Brozovic, Vidal, Barella, Darmian; Martinez, Lukaku.

In tv: Dazn.

Probabili formazioni

Parma (4-3-3): Sepe; Laurini, Alves, Valenti, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Mihala, Brunetta, Inglese.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile.

In tv: Sky Calcio.

Probabili formazioni

Udinese (3-5-2): Musso; Bonifazi, Becao, Samir; Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Nestorovski, Lasagna.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Insigne, Zielinski, Lozano; Petagna.

Probabili formazioni

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Ceccherini, Magnani; Dimarco, Ilic, Tameze, Faraoni; Zaccagni, Barak; Di Carmine.

Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Reca, Vulic, Zanellato, Molina, Pereira; Simy, Messias.

In tv: Dazn.

Probabili formazioni

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Igor, Milenkovic, Pezzella; Caceres, Amrabat, Borja Valero, Bonaventura, Biraghi; Vlahovic, Kouame.

Cagliari (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Klavan, Walukiewicz, Lykogiannis; Marin, Nainggolan; Caligara, Joao Pedro, Sottil; Pavoletti.

In tv: Sky Calcio.

Probabili formazioni

Juventus (4-4-2): Szczesny; Frabotta, De Ligt, Bonucci, Danilo; Ramsey, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Ronaldo, Dybala.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Obiang; Traorè, Djuricic, Boga; Caputo.

In tv: Sky Calcio.

Probabili formazioni

Spezia (4-3-3): Provedel; Ferrer, Terzi, Chabot, Marchizza; Estevez, Agoume, Pobega; Farias, Nzola, Gyasi.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Damsgaard, Quagliarella.

In tv: Sky Calcio.

