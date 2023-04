È morto Sergio Gori: vinse quattro scudetti con Inter, Cagliari e Juventus

Milano, 5 aprile 2023 – Lutto nel mondo del calcio. È morto a 77 anni Sergio “Bobo” Gori, uno dei sei calciatori italiani (insieme a Giovanni Ferrari, Filippo Cavalli, Pierino Fanna, Aldo Serena e Attilio Lombardo) ad aver vinto il campionato italiano (quattro in totale) con tre società differenti: nel suo caso con Inter, Cagliari e Juventus. Centrocampista e attaccante, nella sua carriera ha vestito le maglie pure di Vicenza, Verona e Sant’Angelo.

Con la Grande Inter degli Sessanta, Gori ha vinto anche tre trofei internazionali (una Coppa Campioni e due Coppe Intercontinentali) mentre nel 1977 ha alzato al cielo la Coppa Uefa con Juve.

In Nazionale ha partecipato al Mondiale del 1970 in Messico, terminato al secondo posto dagli azzurri sconfitti in finale dal Brasile di Pelè.