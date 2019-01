Roma, 9 gennaio 2019 - Sono 3 i tifosi ultras della Lazio fermati a seguito degli scontri avvenuti ieri notte nel quartiere Prati a Roma. I tifosi festeggiavano 119 anni della squadra a piazza della Libertà quando un folto gruppo, a volto coperto, si è staccato dai circa 2500 presenti e ha assalito in via Cola di Rienzo una squadra di agenti del Reparto Mobile, con bombe carta, sassi, bottiglie e spranghe. Per disperdere i violenti la Polizia ha reagito con una carica di alleggerimento e con l'uso di idranti e lacrimogeni. Almeno una decina di poliziotti sono rimasti feriti.

