Levi (Finlandia), 23 novembre 2019 – La stagione dello slalom speciale comincia nel segno di Mikaela Shiffrin: la fuoriclasse statunitense stravince a Levi nella prima prova tra i pali stretti della stagione. Un successo netto per quello che riguarda i distacchi, anche se condizionato dalla caduta di Vlhova che le era davanti al termine della prima manche.



Shiffrin, scesa col pettorale numero 1 che le ha consegnato ieri Babbo Natale, aveva chiuso a 13 centesimi di distacco dalla sua grande rivale slovacca ma con un ampio margine sulle altre inseguitrici. E così nella seconda discesa si è ritrovata a tirar fuori una delle sue grandi manche sia per tenere alle spalle una strepitosa Wendy Holdener, sia per recuperare su Vlhova.



Il primo compito è riuscito con grande facilità, nonostante l’ottimo tempo della svizzera. Shiffrin ha aumentato il suo distacco portandolo a 1.78 secondi, un’infinità, grazie a una parte finale di enorme spessore tecnico. Per il primo posto bisognava dunque aspettare la manche di Vlhova che però è durata pochissime porte: tempi in fotocopia dopo il primo intertempo ma poi la slovacca è inceppata in una caduta che l’ha messa fuori dai giochi. Arriva dunque la vittoria numero 41 per la Shiffrin in questa specialità che le consente di tenere aperta la striscia di 12 podi consecutivi tra i pali stretti. Completano il podio la già citata Holdener e l’austriaca Truppe, al primo podio in carriera a 1.94.



Giornata da dimenticare invece per l’Italia che ha qualificato solamente Martina Peterlini alla seconda manche, 26esima al traguardo. Delusione per Irene Curtoni e Lara Della Mea che non sono rientrate nelle 30, ma in questa specialità l’Italia è all’anno zero e ci vorrà davvero grande pazienza.



CLASSIFICA SLALOM SPECIALE LEVI 2019



1 Shiffrin (USA) 1:57.57

2 Holdener (SUI) +1.78

3 Truppe (AUT) +1.94

4 Swenn-Larrson +2.41

5 Haver-Loeseth (NOR) +2.15

6 Gisin (SUI) +3.17

7 Liensberger (AUT) +3.24

8 Huber (AUT)+3.40

9 Dubovska (CZE) +3.67

10 Duerr (GER) +3.73

