Sassuolo-Milan: formazioni, news, orario e dove vederla in tv

Reggio Emilia, 21 maggio 2022 – Tutto in novanta minuti. Avanti di due punti sull’Inter il Milan – che ha gli scontri diretti – deve fare l’ultimo scatto per mettere le mani sulla coppa dello scudetto. Per cucirsi sul petto il loro 19° tricolore, però, domani alle 18, i rossoneri dovranno conquistare almeno un punto sul campo del Sassuolo (diretta su DAZN) che non ha alcuna intenzione di fare da sparring partner. Mister Dionisi dovrebbe optare per il 4-2-3-1: tra i pali Consigli, protetto dalla linea di difesa formata da Muldur, Chiriches, Ferrari e Kyriakopoulos. Lòpez e Magnanelli dovrebbero invece presidiare la mediana con il trio formato da Berardi, Raspadori e Traorè a supporto della punta Scamacca.

Sassuolo-Milan, Pioli: "Cogliamo l'occasione che ci siamo meritati"

Mbappé: ufficiale il rinnovo con il Psg. Cifre record

Le scelte di Pioli

Modulo del tutto speculare per mister Stefano Pioli che fa una scelta del tutto conservativa confermando l’undici che una settimana fa ha piegato l’Atalanta: davanti al portiere Maignan il pacchetto arretrato sarà quindi formato da Calabria, Tomori, Kalulu e Theo Hernandez. La coppia in mediana sarà invece formata da Tonali e Kessié – alla sua ultima apparizione in maglia rossonera – mentre il tridente sulla trequarti – a supporto della punta Olivier Giroud – sarà composto da Saelemaekers, Krunic e Leao.

Probabili formazioni

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Lopez, Magnanelli; Berardi, raspadori, Traorè; Scamacca.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud.

Orario tv: diretta alle 18 su DAZN