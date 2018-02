REGGIO EMILIA, 25 febbraio 2017 – La Lazio vince ancora e supera nuovamente l'Inter in classifica, e scavalca anche la Roma in attesa della sfida di questa sera fra i giallorossi e il Milan. Ai biancocelesti per archiviare la pratica Sassuolo bastano le due reti di Milinkovic e quella di Immobile su calcio di rigore.



PRIMO TEMPO – Parte subito forte la Lazio che trova il vantaggio già all'ottavo minuto con Milinkovic. Il serbo, servito da Felipe Anderson, riceve il pallone al limite dell'area e calcia in porta scavalcando Consigli, e mettendo il pallone sotto l'incrocio dei pali. Un avvio sprint per i biancocelesti, in una partita che sembra vivere di accelerate e non giocata a ritmi altissimi. Al 30esimo, l'arbitro Manganiello avvisato dal Var, ferma il gioco e assegna un calcio di rigore alla Lazio per il fallo di mano di Peluso. Dal dischetto va Immobile, che è freddo e batte Consigli, nonostante l'estremo difensore neroverde avesse intuito la direzione della conclusione. Il 2-0 spezza le gambe al Sassuolo, in crisi nera, e avvicinato dalle avversarie in zona retrocessione. Al 39esimo l'occasione per riprendere la gara. Politano mette al centro un pallone insidioso, sulla respinta della difesa biancoceleste, Strakosha prova a bloccarla, ma Babacar col fisico evita il suo intervento. Manganiello non fischia il fallo, e l'ex Fiorentina a porta vuota calcia, senza centrare clamorosamente lo specchio. È l'ultima occasione di un primo tempo avaro di emozioni.



SECONDO TEMPO – La gara continua a vivere di accelerate, e la Lazio alla terza occasione costruita trova la terza rete. Passano solamente due minuti e Felipe Anderson dalla fascia pesca in area il solito Milinkovic, che di testa anticipa i difensori emiliani e spiazza Consigli. È la rete che chiude la gara, e permette ai biancocelesti di abbassare i ritmi gestendo la partita. Al 54esimo Manganiello richiamato ancora dal Var, espelle Berardi per un brutto intervento su Stefan Radu. Al 58esimo la prima vera occasione creata dai neroverdi nei secondi 45 minuti. A provarci a scuotere i suoi è il solito Politano, che poi serve un pallone delizioso in area ad Adjapong. Il tiro in diagonale del giocatore neroverde però, viene prima respinto da Strakosha con un grande intervento, poi rinviato via da Wallace. La superiorità numerica dei biancocelesti dura solo 8 minuti, visto che al 62esimo Marusic, trattenuto insistentemente da Rogerio, sbraccia vistosamente colpendo in faccia il brasiliano. Manganiello non ha dubbi ed estrae il cartellino rosso. Nel resto della gara la Lazio gestisce il risultato, lasciando al Sassuolo di più il pallone, ma non rischiando mai sulle offensive neroverdi. Una vittoria importante che regala alla Lazio il terzo posto momentaneo in classifica.