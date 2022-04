Sassuolo-Juventus live, formazioni ufficiali. La diretta

Reggio Emilia, 25 aprile 2022 - Stasera al Mapei Stadium è in programma la partita Sassuolo-Juventus, ultima sfida della 34esima giornata di Serie A. I padroni di casa sono pronti a giocare un altro brutto scherzo alla Signora, come all'andata. Inoltre in casa l'11 di Dionisi ha tre successi nei tre ultimi match casalinghi. I bianconeri invece arrivano carichi per la recente conquista della finale di Coppa Italia, e con il quarto posto a 63 punti piena zona Champions, vogliono e devono approfittare delle sconfitte di Napoli, Roma, Lazio e Fiorentina.

Formazioni ufficiali

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ayhan, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez; Berardi, Raspadori, Traorè; Scamacca. All. Dionisi.

Juventus (4-4-2): Szczesny; De Sciglio, Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Bernardeschi, Zakaria, Rabiot, Danilo; Dybala, Morata. All. Allegri

Live

Orario e diretta in tv

Il match del Mapei Stadium è in programma lunedì 25 aprile, con calcio d'inizio alle 20:45. La diretta sui canali Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, numero 473 e 483 satellite) e Sky Sport 4K (numero 213 satellite). Sulle applicazioni di Dazn e SkyGo, oppure attraverso Now, il servizio di streaming live e on demand di Sky.