Reggio Emilia, 16 giugno 2021 - La notizia era nell'aria da ormai qualche giorno e adesso è pure ufficiale: Alessio Dionisi è il nuovo allenatore del Sassuolo. Dopo aver guidato l'Empoli fino alla promozione in Serie A, l'ex tecnico del Venezia ha ricevuto la chiamata del club neroverde, che ha deciso di affidargli la panchina dopo l'addio di Roberto De Zerbi, volato in Ucraina allo Shakhtar Donetsk. Per il classe '80, il più giovane mister del massimo campionato al momento, una chance importante, ma anche la responsabilità di prendere il timone di una squadra, quella emiliana, che ha concluso all'ottavo posto lo scorso torneo.

Il comunicato

"Oggi, presso il Mapei Football Center, alla presenza dell’ad Giovanni Carnevali e del ds Giovanni Rossi, è stato definito l’accordo per conferire l’incarico di allenatore della Prima Squadra al Sig. Alessio Dionisi. L’accordo - si legge nella nota diffusa dal Sassuolo - decorre dal 1° Luglio 2021 e prevede una durata biennale fino a Giugno 2023. La presentazione alla stampa e ai media avverrà nelle prossime settimane. Benvenuto Mister e buon lavoro da parte di tutto il mondo neroverde".

