Genova, 26 gennaio 2019 - La Sampdoria annichilisce 4-0 l’Udinese e continua a sognare il quarto posto. L’immortale Quagliarella sigla una doppietta (entrambi su rigore) ed entra nella storia: eguagliato il record di 11 partite consecutive in gol, appartenete a Gabriel Omar Batistuta con la maglia della Fiorentina nella stagione 94/95. Linetty e Gabbiadini trovano le altre due reti del match. Gli uomini di Giampaolo sono momentaneamente ad una lunghezza dal quarto posto; quelli di Nicola, al contrario, si trovano vicinissimi alla zona rossa della graduatoria.

La cronaca. L’eterno Fabio Quagliarella permette alla Sampdoria di chiudere in vantaggio il primo tempo. È il 33’ il minuto che entrerà nella storia del campionato italiano di Serie A. L’attaccante numero 27’, infatti, trasforma un perfetto calcio di rigore (assegnato per fallo di Behrami su Defrel) ed eguaglia il record di 11 partite consecutive in gol, che apparteneva a Gabriel Omar Batitusta (con la Fiorentina nella stagione 94/95). Tre giri di orologio e lo stesso Quagliarella sfiora la doppietta, Musso è miracoloso e, con un balzo felino, si oppone alla conclusione ravvicinata. Al 41’ i padroni di casa si rendono pericolosi con Bereszynski, l’estremo difensore friulano è abile e respinge il tiro cross.



Nella ripresa la Sampdoria cala il poker e annichilisce l’Udinese. Al 55’ gli uomini di Giampaolo vanno vicini al gol con Quagliarella, Musso respinge la sua conclusione dagli sviluppi di calcio di punizione. Da qui poi scaturisce un altro calcio di rigore per fallo di mano di Opoku: Quagliarella dal dischetto è implacabile e trova il suo 15° gol stagionale (marcatore solitario in attesa di Zapata e Cristiano Ronaldo). Passano 13 minuti e la Sampdoria va sul 3-0: Quagliarella serve Saponara che smarca Linetty, quest’ultimo davanti a Musso è letale. Al 74’ i blucerchiati vanno vicini al poker, il tiro di Saponara si spegne di poco sul fondo. Quattro giri di lancette e i padroni di casa chiudono i conti: Quagliarella, in versione assist man, serve a Gabbiadini, entrato in campo da 4’, un pallone da spingere in fondo al sacco. Il match non regala ulteriori emozioni e si spegne sul 4-0 in favore della Doria. Grazie a questo successo, gli uomini di Giampaolo toccano quota 33 e si portano momentaneamente a -1 dal 4° posto. Al contrario, l’Udinese incappa nella seconda sconfitta consecutiva e resta vicina alla zona rossa della classifica.







Tabellino



Sampdoria-Udinese 4-0 33’ rig. e 56’ rig.Quagliarella, 68’ Linetty, 78’ Gabbiadini



Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Colley, Andersen, Murru (77’ Tavares); Ekdal, Linetty, Praet; Saponara; Defrel (74’ Gabbiadini), Quagliarella (84’ Kownacki). Allenatore: Marco Giampaolo



Udinese (3-5-2): Musso; Troost-Ekong, Nuytinck, Opoku (76’ Zeegelaar); Strygen Larsen, Fofana, Mandragora, Behrami (42’ Pussetto), D'Alessandro; De Paul, Okaka (76’ Lasagna). Allenatore: Davide Nicola



Ammoniti: Praet, Audero (S); Nuytinck, Opoku, Okaka, Mandragora (U)



Arbitro: Sig. Davide Massa