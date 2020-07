Genova, 28 maggio 2020 – Tra i match che inaugureranno la 37^ giornata della Serie A di calcio che c’è anche la sfida di Marassi tra Sampdoria e Milan, che si affronteranno domani sera alle 19.30 (diretta su Sky Sport e Sky Go). La squalifica Thorsby e le indisponibilità di Ekdal, Bereszynski, Chabot costringono Ranieri, che punterà sul 4-4-2, a qualche piccolo cambio di formazione rispetto all’undici che ha sfidato la Juventus. In difesa davanti ad Audero dovrebbero giocare Tonelli, Yoshida, Colley e Augello (favorito su Murru). A centrocampo, invece, dovrebbero giocare De Paoli, Linetty, l’ex rossonero Berolacci e Jankto. Davanti, infine, l’affiatata accoppiata composta da Gabbiadini e Quagliarella.



Punta invece forte sul collaudato 4-2-3-1 – pronto a diventare 4-4-1-1 – mister Stefano Pioli che nel suo Milan ritrova tra i titolari due pedine fondamentali come Bennacer e Theo Hernandez. Proprio il francese andrà a comporre il pacchetto arretrato davanti a Donnarumma assieme a Kjaer, Gabbia e Calabria (ancora out Conti). In mediana come detto tornerà titolare Bennacer che comporrà il tandem con Kessie. Tutto confermato rispetto al recente passato sul fronte offensivo: Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic agiranno infatti sulla trequarti e alle spalle dell’unica punta Zlatan Ibrahimovic.



Orari e TV:



Calcio d’inizio alle 19.30 e diretta su Sky Sport e Sky Go.



Probabili Formazioni:



Sampdoria (4-4-2): Audero; Tonelli, Yoshida, Colley, Augello; Depaoli, Linetty, Bertolacci, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella.



Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, T. Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.



