Sampdoria-Genoa 1-0, finale thriller nel derby: Criscito fallisce un rigore

Genova, 30 aprile 2022 - Sampdoria e Genoa si affrontano in uno dei derby della Lanterna più sentiti degli ultimi anni. Lo scontro diretto tra le genovesi, probabilmente decisivo per la salvezza in questa 35^ giornata di Serie A, viene conquistato dai doriani grazie al gol di Sabiri, realizzato al 25'. Il match si è concluso con un finale drammatico per il Grifone, che ha fallito un calcio di rigore al minuto 95 con Criscito, ipnotizzato da un intervento fantastico di Audero. I blucerchiati salgono a quota 33 punti e, probabilmente, saltano fuori dalla lotta retrocessione, mentre i rossoblù restano penultimi a quota 25.

Primo tempo



Giampaolo schiera i suoi con il 4-3-3 e nel tridente sceglie Candreva, Sabiri e Caputo. Blessin preferisce il 4-2-3-1, con Galdames, Amiri ed Ekuban alle spalle di Destro. Pronti-via e la Sampdoria sfiora il gol con Sensi, che si inserisce puntuale in area ma non centra la porta. Il Genoa risponde al 20' con una botta da fuori di Amiri, respinta efficacemente da Audero. Al 25' si sblocca il risultato: Augello mette un buon traversone in mezzo dalla sinistra, Sabiri brucia tutti in spaccata e buca Sirigu per l'1-0. I rossoblù si fanno vedere con Ekuban e Vasquez, che ci provano entrambi di testa al 35' e al 38' ma senza troppa fortuna. Nel finale Sabiri va molto vicino alla doppietta, negata solamente da un super intervento del portiere del Grifone.

Secondo tempo



Il Genoa va a caccia del pareggio, la Samp si difende in maniera ordinata e non concede spazi. La partita rimane molto equilibrata e tesa, senza particolari opportunità né da una parte, né dall'altra. L'emozione più grande si fa attendere fino al 95': i blucerchiati concedono calcio di rigore per un fallo di mano, notato dal Var. Criscito si presenta sul dischetto e si fa ipnotizzare da Audero, che compie una grande parata e regala tre punti preziosissimi ai doriani.



