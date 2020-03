© Riproduzione riservata

Genova, 24 marzo 2020 – Si fa sempre più insistente la discussione sulla possibilità, una volta allentate le restrizioni del Governo e passata, di. Un dibattito a cui oggi si è iscritto anche il presidente della Sampdoriache con la schiettezza che lo contraddistingue ai microfoni di Radio Radio ha escluso dal suo punto di vista una prosecuzione della stagione: “Per me la Serie A di quest’anno finisce qui e il prossimo anno si potrebbe giocare una A con 22 squadre”.I tempi di ripresa secondo il numero uno della Samp potrebbero infatti essere troppo ristretti: “Se per ipotesi dal 4 aprile ci dessero un mese per rimettere tutto in moto, il campionato ricomincerebbe ad inizio maggio e ci sarebbero ancora dodici gare da disputare e si arriverebbe quasi ad agosto con una nuova stagione da preparare”. Infine Ferrero non ha risparmiato una piccola stoccata al presidente della Lazio: “Lo so che Lotito mi odierà ma ripeto che per me il campionato deve finire qui, con queste posizioni. Penso sia la posizione più giusta da prendere. In B il Benevento ha 69 punti. Che de ve dire? Non può certo stare a guardare”.