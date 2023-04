Salernitana-Sassuolo 3-0: Pirola, Dia e Coulibaly firmano il tris. Per Sousa tre punti salvezza

Salerno, 22 aprile 2023 - La Salernitana ha demolito il Sassuolo, nel primo anticipo del sabato di Serie A. I granata si sono imposti con un netto 3-0 nella prima sfida della 31^ giornata di campionato, disputata nel primo pomeriggio odierno. Lorenzo Pirola al 9', Boulaye Dia al 20' e Lassana Coulibaly al 65' hanno firmato la vittoria dei campani nei confronti dei neroverdi di Alessio Dionisi, i quali non sono mai riusciti a entrare in partita, né a rendersi pericolosi nei pressi dell'area di Memo Ochoa. Una partita totalmente a senso unico quella che gli uomini di Paulo Sousa hanno portato a casa con successo allo stadio Arechi di Salerno, che regala tre punti importanti alla Salernitana. I granata occupano ora il quattordicesimo posto in classifica a quota 33 punti, staccati cinque lunghezze dal Monza che li precede e, soprattutto, distanti sette punti dalla zona retrocessione, che vede al terzultimo posto l'Hellas Verona. Il Sassuolo, invece, resta fermo a 40 punti, al decimo posto: gli emiliani sono lontani dalla zona Europa, che dista undici lunghezze, e al contempo non sono coinvolti nella lotta per non retrocedere, in una stagione ormai serena che li vede, però, nel gruppone con Torino, Udinese e Monza.

Le formazioni titolari

Paulo Sousa schiera la sua Salernitana con la difesa a tre. Ochoa difende la porta, aiutato da Lovato, Gyomber e Pirola che compongono il trio del pacchetto arretrato. A metà campo Kastanos e Bradaric corrono sulle fasce laterali, mentre in mezzo ci sono Coulibaly e Vilhena. Candreva, Dia e Botheim compongono il tridente offensivo. Dall'altra parte, Alessio Dionisi preferisce il 4-3-3 per il Sassuolo. Tra i pali c'è Consigli, in difesa Toljan, Ferrari, Tressoldi e Rogerio. A centrocampo i titolari inamovibili sono Frattesi, Maxime Lopez e Matheus Henrique, mentre il reparto offensivo è occupato da Bajrami, Defrel e Laurienté.

Primo tempo

La Salernitana comincia con un atteggiamento positivo e con voglia di offendere. Dopo un paio di tentativi di cross andati male, i granata trovano il gol al minuto 9 sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Candreva mette in mezzo un pallone sul quale arriva prima di tutti Gyomber, che stacca in cielo ed effettua una sponda perfetta per Pirola, che a due passi dalla porta buca un impreciso Consigli e firma il gol dell'1-0. Il Sassuolo vuole provare a reagire immediatamente, ma i padroni di casa non si adagiano sugli allori e, anzi, continuano a macinare gioco e tengono il baricentro alto per non farsi schiacciare nella propria metà campo. I neroverdi si affidano ai lampi e alla rapidità di Laurienté, che al 18' prova ad accendersi in contropiede, venendo fermato tempestivamente da un ottimo intervento di Vilhena, il quale evita rischi peggiori per i suoi. La Salernitana concretizza quanto di buono fatto in questi primi venti minuti, con il gol di Boulaye Dia che fissa il punteggio sul 2-0. La squadra di Paulo Sousa manovra bene sulla destra, coinvolge Candreva, Gyomber e Botheim, che effettua l'assist decisivo per il suo compagno di squadra senegalese, che batte Consigli. Gli ospiti faticano a rendersi pericolosi, mettono alcuni palloni in area dalle fasce laterali, ma trovano sempre l'opposizione della retroguardia granata. Laurienté al 24' salta un avversario e cerca la porta di Ochoa senza trovarla, poco sostenuto dall'aiuto dei compagni. Nell'ultimo quarto d'ora, però, il Sassuolo riesce a cambiare ritmo e sfrutta un momento di leggera flessione degli avversari. Frattesi al 26' calcia da fuori area e impegna per la prima volta Ochoa, che salva tutto in calcio d'angolo. Una decina di minuti dopo, la Salernitana torna in avanti e Kastanos ha la chance per concludere in porta da buona posizione, ma lo fa troppo debolemente: Consigli blocca a terra senza patemi. Nelle ultime battute di questa prima frazione di gioco i neroverdi manovrano, tessono gioco, senza trovare mai il varco buono per fare male. Le squadre vanno al riposo sul punteggio di 2-0.

Secondo tempo

Il Sassuolo prova a riaprire una partita nella quale non è mai realmente riuscito a creare insidie. Al 47' Bajrami e Pinamonti dialogano, l'albanese cerca di concludere a rete ma sbaglia completamente la finalizzazione. La Salernitana ha un guizzo con Kastanos, che servito da Coulibaly calcia in curva. I ritmi sono ora più bassi, i padroni di casa amministrano con serenità il doppio vantaggio e i neroverdi sembrano inoffensivi. Ferrari al minuto 55 ha un'opportunità sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ma calcia ancora fuori per la disperazione di Dionisi. I granata trovano anche il terzo gol al 65': splendida azione sviluppata sulla fascia destra, con Kastanos che appoggia per Dia in area, il quale a sua volta vede il rimorchio di Coulibaly; il centrocampista apre il piattone destro e batte Consigli con un rasoterra che si infila all'angolino basso. Comincia la girandola dei cambi: Dionisi cambia molto nel Sassuolo, in cerca di un cambio di atteggiamento che, però, fatica ad arrivare da parte dei suoi giocatori. Più scorrono i minuti, più la squadra di Sousa amministra con serenità il risultato di un match ormai chiuso e che si avvia verso la conclusione. Negli ultimi dieci minuti i due allenatori procedono con le ultime sostituzioni: Sousa si occupa di salvaguardare le energie dei suoi, ormai sicuri della vittoria. Al termine dei quattro minuti di recupero l'arbitro fischia la fine della sfida, che vede la Salernitana andare negli spogliatoi con tre punti preziosi in ottica salvezza.

Il tabellino del match

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Lovato (72' Troost Ekong), Gyomber (88' Piatek), Pirola (58' Bronn); Kastanos, Coulibaly (73' Bohinen), Vilhena, Bradaric; Candreva, Dia; Botheim (72' Mazzocchi). Allenatore: Sousa. Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Ferrari, Tressoldi, Rogerio (82' Marchizza); Frattesi (46' Pinamonti), Maxime Lopez (68' Thorstvedt), Matheus Henrique; Bajrami, Defrel (68' Ceide), Laurienté (73' Alvarez). Allenatore: Dionisi.

Arbitro: Camplone.

Marcatori: 9' Pirola, 20' Dia, 65' Coulibaly. Note - Ammoniti: Bronn, Matheus Henrique, Tressoldi

Leggi anche: Verona-Bologna 2-1, decide la doppietta di Verdi