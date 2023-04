Salernitana-Inter, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

Milano, 6 aprile 2023 - Riecheggiano ancora le polemiche attorno al Derby d’Italia tra Juventus e Inter, con le espulsioni di Handanovic e Lukaku da una parte, Cuadrado dall’altra, e gli epiteti razzisti emersi dalla curva juventina in direzione dell’attaccane belga che ha esultato al gol zittendo tutti e scatenando la rissa finale che si è poi protratta anche oltre il fischio finale con la zuffa tra il portiere sloveno e l’esterno colombiano. L’Inter ha diramato un comunicato in sostegno del suo centravanti, che già aveva registrato la vicinanza della sua agenzia, la Roc Nation, per voce del presidente Michael Yormark, e nelle ultime ore anche un grande ex campione come Didier Drogba si è issato al fianco di Big Rom con un post su Twitter decisamente eloquente: “Quando il tuo talento e la tua forza iniziano a ferirli e tu diventi più grande e migliore, nasce la loro stupidità”, la frase di Drogba con una foto di Lukaku a corredo. Ma per l’Inter è tempo di guardare avanti, alla delicata trasferta di Salerno che anticipa l’andata dei quarti di finale di Champions con il Benfica. Simone Inzaghi ha placato la crisi pareggiando in Coppa Italia con la Juventus in una partita costellata di polemiche, curva Juve squalificata una giornata, Cuadrado tre, mentre si fermano per un turno anche Handanovic e Lukaku - a cui non è stata condonata l’ammonizione per l’esultanza in faccia ai tifosi bianconeri nonostante gli ispettori Figc abbiano registrato i cori razzisti indirizzati verso di lui - e ora dovrà riprendere la marcia anche in campionato.

Probabili formazioni: poco turnover per Inzaghi

Simone Inzaghi non avrà ancora Hakan Calhanoglu, qualche chance per il Benfica, e Milan Skriniar, ancora lontano dal risolvere i suoi problemi alla schiena, mentre tra gli squalificati figura Danilo D’Ambrosio. Poche rotazioni per il tecnico che non potrà fare grosso turnover in vista della Champions. E allora spazio a Darmian, De Vrij e Bastoni in difesa, potrebbe rifiatare Acerbi, a centrocampo esterni Dumfries a destra e Gosens a sinistra, con Brozovic perno centrale e Barella-Mkhitaryan ai lati. In avanti Lautaro e Lukaku dovrebbero prendersi la maglia da titolare. Partita da non fallire in ottica quarto posto. Nella Salernitana di Paulo Sousa ampie rotazioni e pochissime defezioni. il modulo sarà il 3-4-2-1 con Gyomber, Daniliuc e Pirola davanti a Ochoa, Sambia e Bradaric gli esterni, Maggiore e Coulibaly in mezzo. In vanti Candreva e Dia dovrebbero agire alle spalle di Piatek. Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Gyomber, Daniliuc, Pirola; Sambia, Maggiore, Coulibaly, Bradaric; Candreva, Dia; Piatek. Inter (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Lautaro, Lukaku.

Sousa: “Rosa Inter la migliore”

In casa Salernitana la salvezza non è poi così lontana, ma serve ancora qualche tassello nel processo di consapevolezza che sta costruendo la squadra di Paulo Sousa. Il tecnico portoghese non si fida per niente di una Inter reduce da tre sconfitte in fila in campionato e dieci totali, la maggior parte di queste in trasferta, e soprattutto è convinto che la partita di Champions con il Benfica non sarà una distrazione: “Non credo a una squadra stanca - le parole del tecnico granata - Occorre ricordare che hanno vinto la Supercoppa e sono in semifinale di Coppa Italia e tra le prime otto in Europa. Solo in campionato sono leggermente in ritardo ma ancora pienamente in corsa per i primi quattro posti. Affronteremo un avversario tosto”. Dal punto di vista tattico, Paulo Sousa spera di inserirsi negli spazi in ripartenza che potrebbe concedere l’Inter, spesso sbilanciata quando attacca e decisamente vulnerabile in contropiede. Ma per il tecnico granata, la rosa nerazzurra è la migliore della Serie A: “Siamo orgogliosi di poter giocare una partita del genere - il pensiero di Sousa - Penso che ci saranno spazi per noi dentro i quali inserirsi e avere vantaggi. Dovremo stare attenti al reparto d’attacco nerazzurro perché l’Inter ha la miglior rosa individuale della Serie A. Da parte nostra servirà convinzione, determinazione e gioia per affrontare al meglio questa partita”. Per quanto riguarda lo storico, sono sette i precedenti totali tra Salernitana e Inter con cinque successi nerazzurri e due vittorie granata. Il primo match risale al campionato 1947/48 con la vittoria nerazzurra a Milano ma la sconfitta in quel di Salerno per uno a zero. Dal ritorno in A della Salernitana due stagioni fa, l’Inter ha vinto tutti gli scontri con i granata con dodici gol fatti e zero subiti in tre partite (nel conteggio due cinque a zero). L’ultima vittoria per i padroni di casa, all’Arechi, risale all’11 aprile 1999 con il due a zero a firma David Di Michele e Federico Giampaolo. Diverso il momento con cui arrivano le due squadre alla partita, con l’Inter reduce da quattro sconfitte nelle ultime cinque partite, mentre la Salernitana è in striscia positiva con una vittoria e quattro pareggi nelle ultime cinque. I nerazzurri sono ancora quarti con 50 punti, a parimerito con la Roma, mentre l’Atalanta è due punti sotto. Davanti, invece, Milan a più uno e Lazio addirittura a più cinque. Salernitana quindicesima con nove punti di vantaggio sul Verona terzultimo e una salvezza che appare sempre più vicina.

Dove vedere la partita in tv

Si va in campo per la ventinovesima giornata di Serie A, mancano dieci partite alla fine, in un tour de force che vedrà l’Inter giocare quattro partite in dodici giorni con la sequenza Salernitana, Benfica, Monza e Benfica. Tutti match fondamentali per Simone Inzaghi che dovrà tenersi la panchina dell’Inter con le ombre di Antonio Conte, Roberto De Zerbi e Thiago Motta che incombono alle sue spalle. Determinante rilanciare le quotazioni per i primi quattro posti e andare a caccia delle semifinali di Champions League. Si gioca venerdì 7 aprile all’Arechi di Salerno con calcio d’inizio alle 17. Diretta esclusiva su Dazn, disponibile tramite apposita app sia su smart tv che su dispositivi mobile. Telecronaca affidata a Stefano Borghi, commento tecnico di Simone Tiribocchi.

Leggi anche - Juve-Inter, le decisioni del Giudice Sportivo