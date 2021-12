Salerno, 16 dicembre 2021 - Più passano le ore e i giorni, più lo spettro dell'esclusione dal campionato di Serie A della Salernitana rischia di concretizzarsi. Per i granata sarebbe un dramma sportivo, nonché una pessima figura per il calcio italiano, che si ritroverebbe con un girone di ritorno da disputare con una squadra in meno. Ma veniamo alla cronaca dei fatti: al momento mancano delle offerte consone per acquistare il club. A spiegarlo sono i trustee, Melior Trust e Wildar Trust, in un comunicato stampa. "Ad oggi, alcuna delle offerte ricevute per l’acquisto della U.S. Salernitana 2021 è accettabile ai sensi dell’atto “Trust Salernitana 2021”, poiché carente dei requisiti e/o delle condizioni imposte dall’atto stesso o perché, come in ultimo, il soggetto offerente non ha dimostrato la sussistenza dei requisiti economici, patrimoniali e finanziari congrui per perfezionare l’operazione".

Richiesta di proroga

I trustee annunciano di aver informato i disponenti e la Figc dello stato della progettata cessione, invitandoli "a valutare un differimento dei termini delle operazioni di vendita (il 31 dicembre prossimo) con l'obiettivo di assicurare alla Salernitana 2019 la conclusione del campionato in corso al contempo assicurandone l'indipendenza con i disponenti stessi ed i soggetti ad essi correlati". La Salernitana rischia l'esclusione dal campionato di Serie A se entro il 31 dicembre, il termine previsto anche nell'atto di costituzione del Trust granata, non dovesse arrivare una proposta d'acquisto vincolante. Il 21 dicembre prossimo, il Consiglio Federale della Figc affronterà tra i punti all'ordine del giorno la situazione del club campano e le "determinazioni conseguenti".

E se fosse davvero esclusione?

Ma cosa accadrebbe al campionato se davvero si realizzasse lo scenario tanto temuto dell'esclusione della Salernitana? In sostanza, le squadre che hanno conquistato punti contro i campani li vedrebbero sfumare, con Genoa e Venezia - le uniche compagini sconfitte dai granata fino ad adesso - a trarne beneficio in chiave salvezza. Da qui alla fine del torneo poi una società a rotazione osserverebbe un turno di riposo.

