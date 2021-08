Bologna, 2 agosto 2021 - Cristiano Ronaldo potrebbe salutare l'Italia e la Juventus. Quando ormai tutte le voci di mercato sembravano essere state accantonate, ecco che il quotidiano spagnolo As lancia la bomba: Cristiano vorrebbe andare via. E le possibili destinazioni sono solamente due: Paris Saint-Germain e Real Madrid. I bianconeri, dal canto loro, non si strapperebbero i capelli; perderebbero un campionissimo che garantisce 30 gol a stagione, ma allo stesso tempo si libererebbero di un ingaggio pesante che al momento sta frenando Cherubini e Nedved sul mercato.



Il Psg acquisterebbe Ronaldo nel caso in cui il Real Madrid chiudesse per Mbappé. Se invece il fenomeno francese dovesse restare all'ombra della Tour Eiffel, per il portoghese potrebbe riaprirsi la strada verso il ritorno in Blanco. Gli ottimi rapporti con Carlo Ancelotti favorirebbero l'affare, anche se il presidente Perez aveva smentito categoricamente tale possibilità solo pochi mesi fa.



Chiellini rinnova con la Juve, Milan su Ziyech



Giorgio Chiellini ha rinnovato con la Juventus. Per il difensore campione d'Europa con l'Italia c'è un contratto di due anni, con vista sul Mondiale del 2022. Il Milan, intanto, vorrebbe prelevare Ziyech dal Chelsea in prestito. L'operazione non è semplice a causa dell'ingaggio pesante del trequartista, ma Maldini tenterà un assalto negli ultimi giorni di mercato.

Altre trattative



Pjanic continua a parlare col Barcellona per liberarsi. Nel caso in cui riuscisse a svincolarsi, la Juventus e l'Inter sarebbero pronte a offrirgli un contratto. Al momento i bianconeri sono favoriti. L'Atalanta è vicina alla cessione di Romero al Tottenham per 50 milioni di euro più 7 di bonus. Il Napoli resta in pressing su Emerson Palmieri, l'alternativa è Tsimikas del Liverpool.



Grimaldo è l'ultimo nome accostato alla Lazio. Il giocatore del Benfica piace anche ad Atletico Madrid e Barcellona, ma al momento è in vantaggio lo Shakhtar Donetsk. La Fiorentina considera il ritorno di Nastasic dallo Schalke 04 per sostituire il partente Milenkovic. Joao Pedro potrebbe rifiutare l'Atlanta United per rimanere al Cagliari, ma resta in attesa di una chiamata per il rinnovo del contratto con ritocco dell'ingaggio.



Leggi anche: Pallavolo maschile Tokyo, Italia-Argentina in tv