Bologna, 23 agosto 2021 - Cristiano Ronaldo potrebbe diventare il piano B del Manchester City. Il campione portoghese potrebbe ancora salutare la Juventus in questi ultimi giorni di mercato, ma trovare un club adatto per le sue ambizioni sportive e per quelle del suo portafoglio appare sempre più complicato. La squadra di Guardiola ha nel mirino da tutta l'estate Harry Kane, con il Tottenham che ha sollevato un muro quasi invalicabile per evitare di perdere la sua punta titolare. Ecco che quindi CR7 potrebbe essere il "rincalzo" di lusso per soddisfare gli appetiti del tecnico spagnolo, che vorrebbe accogliere in rosa un attaccante di spessore.

Inter, la prima offerta per Correa



L'Inter ha spedito la prima offerta ufficiale per Joaquin Correa. La Lazio, al momento, ha risposto con un secco no. I 5 milioni di euro di prestito oneroso con riscatto fissato a 25 milioni non soddisfano Lotito, che vuole 35 milioni cash subito per far partire il fantasista. I nerazzurri proseguono le trattative con l'entourage del giocatore, ma osservano anche le alternative. La prima è Lorenzo Insigne, seguito da Scamacca e Belotti.

Altre trattative



Torreira lascerà l'Arsenal, che lo ha scaricato, e secondo i media inglesi è prossimo a vestire la maglia della Fiorentina. La Lazio ha acquistato Basic, centrocampista del Bordeaux, per 7 milioni di euro più 3 di bonus; svolgerà le visite mediche nei prossimi giorni. Il Milan tratta Jesus Corona del Porto, esterno offensivo in scadenza nel 2022 per il quale i portoghesi chiedono circa 13 milioni di euro. L'Udinese ha tesserato Nehuen Perez in prestito secco dall'Atletico Madrid, previste per domani le visite di idoneità. Il Cagliari attende offerte dal Marsiglia per Simeone, mentre in entrata ci prova per Cistana del Brescia e Messias del Crotone.



