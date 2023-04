Roma, Pasqua sotto il segno dell'X: a Torino per cambiare la tendenza

Roma 6 aprile 2023 - Come di consuetudine ormai in Serie A, quando si arriva alle porte del weekend di Pasqua, la Serie A non scende in campo la domenica, ma anticipa al sabato le sue partite. I giallorossi affronteranno il Torino allo Stadio Olimpico di Torino alle 18.30 di sabato 8 aprile. Da quando la Roma ha salutato la presidenza della famiglia Sensi, abbracciando il sogno americano, prima con Pallotta al timone, ora con Dan e Ryan Friedkin, il bilancio romanista nei match pasquali è perfettamente bilanciato. In totale lo score racconta due vittorie, due sconfitte e cinque pareggi, con tutti i segni x maturati consecutivamente nelle ultime sei stagioni, con il campionato del 2019-20 non giocò a Pasqua a causa dello stop forzato per il Covid.

La Roma post-Sensi debuttò nei turni pre-Pasqua con due sconfitte consecutive: la prima nel 2011-12 contro il Lecce per 4-2 al Via del Mare, la seconda sempre in trasferta, però al Renzo Barbera contro il Palermo con il risultato di 2-0, era la stagione 2012.13. Nelle due stagioni successive però i giallorossi vendicarono queste due sconfitte, ottenendo altrettanti successi: contro la Fiorentina, 0-1 al Franchi di Firenze, e all'Olimpico contro il Napoli per 1-0, con il successo contro i viola dal peso specifico elevatissimo, infatti i giallorossi acquisirono la certezza aritmetica della qualificazione alla successiva Champions League.

Dopo i due successi però i turni pasquali giallorossi sono stati tutti sotto il segno della x di pareggio. Atalanta, Bologna, Inter, Sassuolo e Napoli per cinque risultati neutri consecutivi. In tutte le partite però la Roma riuscì a trovare la via del gol: quattro partite su cinque terminarono in fatti con il punteggio di 1-1 mentre contro il Sassuolo nel 2020-21 finì addirittura per 2-2. L'obiettivo per la squadra di Mourinho sarà dunque ritrovare la vittoria nel turno del sabato Santo, così da dare seguito al successo contro la Sampdoria, per provare a restare attaccati al trenino Champions League e magari tentare di approfittare di eventuali non vittorie delle altre contendenti e ottenere così il quarto posto in solitario.

Nella giornata di oggi la Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria. La seduta di preparazione si è tenuta in mattinata, con Tammy Abraham ad attirare l'attenzione grazie ad un nuovo look, con le treccine al posto dei soliti ricci. Anche lo scorso anno il bomber inglese decise di cambiare acconciatura presentando i braids poco prima della trasferta in Olanda contro il Vitesse. Ad assistere alla seduta di allenamento anche Tiago Pinto, una presenza che si può leggere in chiave rinnovi per i giocatori giallorossi in scadenza di contratto.

Sirene turche per El Shaarawy, interesse per Rayyan Baniya

Cominciano a suonare le sirene di mercato per i giocatori della Roma in scadenza di contratto. Il primo ad aver attirato occhi indiscreti è Stephan El Shaarawy: il Besiktas starebbe infatti puntando il faraone giallorosso, con la prospettiva di strapparlo a parametro zero in estate e portarlo in Turchia. L'italo-egiziano sta mettendo in mostra tutte le sue qualità questa stagione e oltre a un bottino di 5 gol e 2 assist in 31 partite, ha mostrato grandi miglioramenti anche nella fase difensiva, con grande spirito di sacrificio. Stando a quanto riportano alcuni portali stranieri, il club turco avrebbe pronto un biennale per il giocatore, che però si trova bene a Roma e sembra avere tutto l'interesse a rinnovare il proprio contratto con i giallorossi. Nel caso in cui dovesse riuscire l'assalto del Besiktas, sarebbe la terza esperienza all'estero per El Shaarawy, già protagonista in Francia con la maglia del Monaco e in Cina con quella degli Shanghai Shenhua.

Non solo però possibili partenti con destinazione Turchia, ma anche giocatori che potrebbero fare il viaggio inverso. I giallorossi avrebbero infatti messo gli occhi su Rayyan Baniya, ragazzo di 24 anni nato a Bologna e cresciuto calcisticamente nel Verona, oggi protagonista con la maglia del Karagumruk, allenato da Andrea Pirlo. Il tecnico ex Juventus lo ha lanciato titolare dopo tre giornate e da lì in poi non se ne è più privato. Le sue recenti prestazioni stanno convincendo anche il ct Roberto Mancini che potrebbe presto decidere di vestirlo d'Azzurro. Difensore centrale alto 194 cm, su Baniya c'è il forte pressing di Torino e Roma, che vogliono evitare di far lievitare ulteriormente il prezzo del ragazzo. Al momento il Karagumruk valuta di incassare tra i 5 e i 6 milioni da una sua eventuale cessione.

L'arbitro di Torino-Roma

Nella giornata di ieri la Lega Serie A ha diramato la lista delle designazioni arbitrali per la ventinovesima giornata di campionato. A dirigere l'incontro tra Torino e Roma in programma sabato 8 aprile alle 18:30 allo Stadio Olimpico di Torino sarà Andrea Colombo. Per il direttore di gara della sezione di Como sarà la prima partita della Roma arbitrata in carriera. Prima del match di sabato Colombo ha diretto la Primavera giallorossa in una partita di Primavera 1 contro il Cagliari. In quell'occasione i capitolini si imposero per 5-1, con giocatori all'epoca in campo e oggi in prima squadra, vale a dire Zalewski, Boer e Darboe. Per Colombo non sarà invece la prima direzione con i granata in campo: due i precedenti tra il fischietto lombardo e la squadra piemontese entrambi finiti in pareggio, con quattro cartellini gialli sventolati nei confronti della squadra oggi di Juric, a cui si aggiunge anche un cartellino rosso.

Ad affiancare il direttore di gara della sezione di Como ci saranno gli assistenti Passeri e Costanzo, con Mariani IV Uomo e la coppia Mazzoleni e Abbattista al Var. Sono trentuno i precedenti con Mazzoleni al VAR per la Roma: ventinove di questi in Serie A e due in Coppa Italia. L'ultima partita con Mazzoleni al VAR fu lo sciagurato Roma-Cremonese di Coppa Italia, gara in cui la squadra giallorossa ha perso per 2-1, salutando la competizione. In campionato invece l'ultima partita con Mazzoleni al VAR è il derby di andata contro la Lazio, quando i biancocelesti si sono imposti per 0-1. Il bilancio complessivo in Serie A per la Roma resta però positivo, con quattordici vittorie, nove pareggi e sette sconfitte. Molto peggio invece in Coppa Italia, con il 100% di sconfitte: due in altrettante gare.