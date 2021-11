Roma, 28 novembre 2021- Basta un gol di Abraham per regalare alla Roma la seconda vittoria consecutiva in campionato: l'1-0 va bene ai giallorossi per battere il Torino e guadagnare punti importanti sulle inseguitrici per consolidare il quinto posto in campionato. Tra i protagonisti ancora Mkhitaryan, autore dell'assist decisivo e di un'altra prestazione da incorniciare.

Primo tempo

Le due squadre iniziano con molto entusiasmo, ma dopo appena 15 minuti di gioco la Roma è costretta a togliere dal campo Lorenzo Pellegrini a causa di un problema muscolare. Senza il suo capitano i giallorossi devono puntare su Carles Perez, ma è il Torino a trovare la grande occasione prima con la conclusione da fuori di Pobega e poi con la deviazione mancata da Belotti sugli sviluppi di un corner. Nonostante tutto è la squadra di Mourinho a segnare la rete del vantaggio al 32' con Abraham che nel momenti più difficile riceve palla da Mkhitaryan e grazie anche a un velo di Zaniolo beffa Milinkovic-Savic. Prima dell'intervallo la Roma trova l'occasione di raddoppiare grazie a un calcio di rigore, ma l'arbitro annulla tutto per una posizione di fuorigioco dell'inglese.

Secondo tempo

Pochissime emozioni invece nella ripresa, con il Torino che non riesce a trovare la giusta reazione per riversarsi in avanti alla ricerca del pareggio. Il primo squillo del secondo tempo arriva grazie a El Shaarawy che non approfitta di un passaggio illuminante del solito Mkhitaryan, in ottima forma nell'ultimo periodo. Per il resto invece nessuna azione rilevante: la Roma si porta a casa la seconda vittoria consecutiva in campionato dopo il successo sul Genoa e consolida il quinto posto in campionato.

