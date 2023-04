Roma-Sampdoria, probabili formazioni e dove vederla

Roma 1 aprile 2023 - Due sconfitte consecutive, tre ko nelle ultime quattro, un rullino di marcia da incubo per la Roma che approccia la sfida valevole per a ventottesima giornata di Serie A. Il fischio d'inizio è previsto alle 18 all'Olimpico, di fronte ai giallorossi ci sarà la Sampdoria di Dejan Stankovic. Durante la pausa i lupacchiotti hanno cercato di smaltire tutte le scorie della sconfitta nel derby, mentre Tiago Pinto ha iniziato a giocare le sue carte per costruire la squadra del prossimo anno. Mourinho vuole invertire il trend negativo delle ultime partite, ma dovrà fare i conti con una difesa da reinventare, visti i 3 giocatori squalificati nel reparto.

La formazione genovese al contrario è reduce dal successo di Marassi contro il Verona, tre punti che hanno dato nuova linfa all'ambiente, che deve credere nella salvezza, nonostante i 9 punti di ritardo in classifica dal quart'ultimo posto. I doriani stanno vivendo forse il loro miglior stato di forma da inizio anno, ma i risultati hanno latitato, costringendo così i ragazzi di Stankovic a dover far risultato a Roma.

Il direttore di gara sarà Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia. Ad assistere il fischietto toscano ci saranno Zingarelli e Rocca, mentre IV Uomo sarà Manganiello. Al Var Daniele Chiffi sarà assistito da Muto. Il bilancio del direttore di gara toscano con i giallorossi è di 12 vittorie da parte della Roma, 6 pareggi e 6 sconfitte. Sono diciotto invece i precedenti dell’arbitro con i blucerchiati a fronte di un bilancio di sette vittorie, quattro pareggi e sette sconfitte. L’ultima volta risale alla sconfitta interna contro il Bologna dello scorso 18 febbraio, quando l'arbitro fischiò ben due calci di rigore ai blucerchiati.

Probabili formazioni

Mourinho, al rientro in panchina dopo le due giornate di squalifica scontate, deve far fronte a un'emergenza in difesa con tre squalificati nel reparto. Fuori Mancini, Ibanez e Kumbulla e con Karsdorp infortunato, al fianco di Smalling ci sarà sicuramente Llorente, con Çelik a fare il terzo della retroguardia. Il turco era in dubbio, con l'ipotesi di Matic adattato, ma durante la settimana ha convinto lo Special One e sarà nell'undici titolare contro i blucerchiati, mentre in porta è confermato Rui Patricio. A centrocampo fuori Cristante, quarto squalificato giallorosso per l'incontro, al suo postoci sarà Georgino Wijnaldum, che affiancherà il serbo Nemanja Matic. Sugli esterni spazio a Zalewski e Spinazzola, mentre Pellegrini e Dybala saranno i trequartisti titolari. In attacco solito ballottaggio serrato tra Belotti e Abraham, con l'ex Torino leggermente favorito sull'inglese.

Emergenza anche per Stankovic nel ruolo di portiere. Il tecnico serbo non avrà Audero per il resto della stagione, al suo posto ci dovrebbe essere il giovane sloveno Turk, che però ha saltato diversi allenamenti per un attacco influenzale. Il giocatore dovrebbe essere del match, con Nicola Ravaglia allertato nel caso in cui il portiere classe 2003 non dovesse farcela. Nella difesa a tre ci sarà Murillo come vertice basso, affiancato da Zanoli e Amione, mentre è out per squalifica il centrale olandese Nuytinck, mentre Gunter sta recuperando da un piccolo problema muscolare che probabilmente gli costerà l'undici iniziale. A centrocampo Augello e Leris agiranno sulle fasce, mentre Rincon e Winks faranno da schermo davanti alla difesa. Fuori Sabiri che non ha recuperato dall'influenza, sulla trequarti campo pronti Cuisance e Djuricic, mentre sarà Manolo Gabbiadini a guidare l'attacco, con Quagliarella pronto in corsa.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Celik, Smalling, Llorente; Zalewski, Wijnaldum, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Belotti. All. José Mourinho.

Sampdoria (3-4-2-1): Turk; Zanoli, Murillo, Amione; Leris, Winks, Rincon, Augello; Djuricic, Cuisance; Gabbiadini. All. Dejan Stankovic.

Dove vedere la partita

La partita dell'Olimpico tra Monza e Lazio inizierà alle 18:00. La partita, valevole per la ventottesima giornata di Serie A, sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma di Dazn scaricando l'applicazione sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, Serie S e Serie X). Il match si può vedere sempre sull'app di Dazn tramite TIMVISION BOX, o dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast collegato alla propria TV. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.

Statistiche e precedenti

I giallorossi sono quinti a quota 47 punti, con 35 reti segnate (ottavo attacco del campionato) e cercano un successo per tornare in zona Champions League. Sono invece 26 i gol incassati dai giallorossi, numeri che valgono la quarta migliora difesa del campionato. I blucerchiati al momento occupano il penultimo posto a quota 15 punti, -9 dalla salvezza, occupata dallo Spezia al quartultimo posto. I genovesi hanno il peggior attacco del campionato con appena 16 reti realizzate, a fronte delle 44 subite (terzultima difesa del campionato).

La Roma ha perso tre delle ultime quattro partite in Serie A, con l'unico successo maturato contro la Juventus. La Sampdoria invece, vincendo contro l’Hellas Verona, ha interrotto un digiuno di undici gare senza successi in campionato, con un bilancio di 3 pareggi e 8 sconfitte. I precedenti in Serie A sono 129 con 53 successi di marca romanista, 40 vittorie blucerchiate e 36 pareggi. 64 le partite giocate tra le mura amiche ai giallorossi, che hanno vinto 41 di questi incontri, ne hanno persi 10 e pareggiati 13.

Nelle 13 partite giocate all'Olimpico, tutte rigorosamente soldout, la Roma ha raccolto 25 punti, una media punti di 1,92: sesto rendimento interno del campionato sia a livello assoluto che per media. Un rendimento leggermente al di sotto dell'obiettivo della zona Champions League. La Sampdoria in trasferta ha ottenuto 8 punti in 13 sfide, un rendimento che varrebbe il sedicesimo posto sia a livello assoluto sia per media punti, che è di 0,62, abbastanza da poter valere la salvezza.

Quello di José Mourinho sarà il decimo scontro con la Sampdoria, nei 9 precedenti il bilancio è di 4 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. Dall’altra parte Dejan Stankovic, che è stato un giocatore agli ordini del lusitano all'Inter, vincendo lo storico triplete nella stagione 2009-10, ha affrontato la Roma da tecnico solo nel match di andata, incontro vinto dai giallorossi a Marassi per 0-1 con gol di Pellegrini su rigore all'8' di gioco.

I capocannonieri della sfida sono Paulo Dybala e Andrea Belotti, che hanno segnato la bellezza di 9 gol contro la Sampdoria. Stephan El Shaarawy e Fabio Quagliarella sono fermi a quota 4, il faraone contro la Sampdoria e il doriano contro la Roma. Manolo Gabbiadini è a quota 3, mentre Lorenzo Pellegrini, Filip Djuricic e Tomas Rincon a 2, chiudono a 1 Marash Kumbulla e Bryan Cristante.