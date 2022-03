Roma, ansia per Pellegrini: attacco di influenza in vista del derby

Tonsillite per Pellegrini, Roma in ansia per il derby

Roma, 18 marzo 2022 - A Trigoria è una giornata divisa a metà. Negli occhi c'è ancora la qualificazione ai quarti di finale di Conference League, dove i giallorossi incontreranno il Bodo/Glimt per cercare la rivincita dopo lo scossone subito nella fase a gironi della competizione. Dall'altro lato però Mourinho ha cominciato a preparare la squadra in vista del derby contro la Lazio e su questo fronte non arrivano notizie incoraggianti per quanto riguarda le condizioni del capitano Lorenzo Pellegrini.

Situazione sotto controllo

Questo pomeriggio Pellegrini era atteso in Campidoglio assieme a Ciro Immobile per partecipare a un evento con il sindaco Gualtieri, ma è stato costretto a dare forfait a causa di un attacco influenzale. Ieri il giocatore è sceso in campo nell'1-1 contro il Vitesse, ma già nelle ore precedenti aveva stretto i denti per non saltare la partita a causa di un attacco influenzale. La febbre non gli ha lasciato scampo neanche oggi e lo staff medico continua a monitorare la sua situazione per cogliere segni di miglioramento dati dalla cura di antibiotici cominciata quest'oggi per contrastare la tonsillite. Il tempo stringe e al momento è difficile capire se il capitano della Roma riuscirà a recuperare le energie prima del derby.

Un'assenza importante

La situazione per pellegrini è precipitata dopo la partita contro il Vitesse, alla quale ha preso parte già fortemente debilitato. La tonsillite non gli da pace e Mourinho teme di dover affrontare una delle partite più importanti della stagione senza il suo capitano. Per Pellegini sarebbe l'ennesimo stop forzato in una stagione sfortunata e caratterizzata da numerosi problemi fisici. Proprio nell'ultima giornata di campionato era riuscito a regalare alla sua squadra un punto importante con il rigore segnato al 93' contro l'Udinese e sembrava pronto per trascinare i giallorossi verso un grande finale di stagione.

Leggi anche - Inter-Fiorentina, le probabili formazioni