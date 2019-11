Roma, 2 novembre 2019. Il primo big match dell’undicesima giornata di Serie A, Roma vs Napoli, si giocherò oggi pomeriggio alle 15 allo Stadio Olimpico di Roma. Il Napoli di Ancelotti è reduce dal pareggio casalingo contro l’Atalanta nel turno infrasettimanale, la gara è stata seguite da notevoli polemiche per decisioni arbitrali che, secondo il parere dei partenopei, non sono risultate cristalline. La squadra di Fonseca, invece, scende in campo all’Olimpico per cercare la terza vittoria di fila dopo il risultato rotondo contro l’Udinese nello stadio Friuli. Ancelotti vuole vincere questo match per prepararsi al meglio alla prossima gara di Champions e per provare a scalare la classifica che oggi li vede in sesta posizione dietro a Lazio e Roma. I giallorossi, invece, vogliono tenersi stretto il quarto posto appena conquistato. Insomma sarà una gara carica di emozioni in cui entrambe le squadre hanno tanto da perdere e da guadagnare.

Serie A, dirette e formazioni

DOVE VEDERE ROMA – NAPOLI IN TV Il match dell’Olimpico sarà trasmesso in esclusiva sulle reti Sky, i particolare sarà visibile sui canali Sky Sport Serie A e Sky Calcio 1, sarà inoltre trasmessa sulla piattaforma streaming Skygo.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA – NAPOLI Mister Fonseca dovrà riuscire a schierare una la migliore formazione possibile pur disponendo di una panchina corta, con solo 8 uomini in panchina tra cui i due portieri. Con ogni probabilità il tecnico opterà per un 4-1-4-1 con in porta Pau Lopez, in difesa Spinazzola, Cetin, Smalling, Kolarov, alle cui spalle agirà Mancini, a centrocampo Zaniolo, Pastore, Veretout, Kluivert, le azioni offensive saranno affidare all’estro di Edin Dzeko. Per Ancelotti, invece, la situazione infortuni è meno emergenziale e dovrebbe affidarsi ad un collaudato 4-4-2. In porta ci va Meret, la linea difensiva dovrebbe essere affiata da Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui, le chiavi del centrocampo dovrebbero essere nelle mani di Callejon, Zielinski, Fabian Ruiz, Insigne mentre in avanti spazio a Mertens e Milik.